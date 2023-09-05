«Что-то вроде вашего русского газа». Лидер «Флориды» — о голе «Каролине» на 140-й минуте

Лидер «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук в YouTube-подкасте The Cam & Strick Podcast рассказал про гол на 140-й минуте первого матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли — 2023 с «Каролиной Харрикейнз».

«Первый матч с «Каролиной», четвёртый овертайм… Я думаю, он закончился где-то в 1:30 ночи. Это было очень болезненно, как же болела моя нога! Я даже не могу описать, как сильно у меня в тот момент болели ноги. Мои коньки разболтались, как будто все пропотели. Это было просто отвратительно! Но я забил. Помню свой бросок. Я не мог видеть, куда летит шайба, но обернулся и посмотрел на скамейку. Все вскочили и начали прыгать. Это было потрясающе.

Но я так устал, что просто убрался со льда. И все такие: ого, ты так быстро свалил. Насколько я был истощён? На самом деле не так сильно. Я просто чувствовал, что был ужасен весь матч. Но потом меня пнул начавшийся овертайм, и я сказал себе, что должен наверстать упущенное. Да, что-то вроде вашего русского газа», — сказал Ткачук.

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