Три российских голкипера возглавили рейтинг претендентов на «Везина Трофи» по версии THN

Североамериканский журналист Кэрол Шрам в статье на сайте The Hockey News представил пятёрку лучших претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу сезона в Национальной хоккейной лиге.
Список возглавляют сразу три российских вратаря: Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»).
«Сорокин был вторым кандидатом на трофей в прошлом сезоне. В голосовании генеральных менеджеров он получил три первых места, а также 17 вторых — на 12 больше, чем любой другой претендент. Илья находится в хорошей позиции, чтобы сделать шаг вперёд и завоевать свою первую «Везину» в сезоне-2023/2024», — сказано в сообщении.
Полностью топ-5 претендентов на «Везина Трофи» выглядит так:
1. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс».
2. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс».
3. Александр Георгиев, «Колорадо Эвеланш».
4. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз».
5. Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд».
- 5 сентября 2023
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