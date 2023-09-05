«Мы будто читали книгу». Калюжный — о тренировках Билялетдинова в «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Калюжный рассказал о тренировках и матчах под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

«В 1997 году «Динамо» возглавил Зинэтула Билялетдинов? Для нас Билялетдинов, в первую очередь, был безусловный авторитет. Человек только приехал из Америки, из НХЛ. Сейчас этим никого не удивишь. А тогда Билялетдинов был такой один. Он проводил детальный разбор игр. Не с помощью программ, как сейчас, а с помощью видеомагнитофона. Кассету перематывали туда-сюда. Сидели всей командой часами и разбирали нюансы. Большое внимание уделялось тактике. Зинэтула Хайдярович двигал шахматные фигуры по макету площадки, показывал, кто и как должен играть.

Мы будто читали книгу – учились чему-то новому каждый день. Всё это очень пригодилось в будущем. Не случайно говорят, что если ты прошёл школу Билялетдинова, то сможешь играть в любой команде. То, что я закончил в 39 лет, во многом заслуга Билялетдинова. Многие основы, отношение к делу, к подготовке были заложены при нём.

«Динамо» в те годы потерпело много чувствительных поражений. Нас называли «вечно вторыми». Проиграли финалы Кубка России и чемпионата страны, дважды уступили в решающих матчах Евролиги. Но каждый проигрыш делал нас сильнее, заставлял становиться лучше. Как итог всей той трёхлетней работы под руководством Билялетдинова – чемпионство 2000 года», — цитирует Калюжного сайт КХЛ.

Ранее Калюжный рассказал об игре с легендарным Яромиром Ягром в «Авангарде».