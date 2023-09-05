Калюжный: первое время в «Авангарде» мы смотрели на Ягра как на легенду

Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Калюжный рассказал об игре с легендарным Яромиром Ягром в омском клубе.

«Удивился, когда в Омск в 2004 году приехал Яромир Ягр? Разговоры об этом шли, но мы не воспринимали их всерьёз. Однако как-то раз я пришёл на арену, зашёл в раздевалку и столкнулся с Яромиром. Только тогда поверил, что теперь он игрок нашей команды. Первое время мы смотрели на Ягра как на легенду. Но потом поведением в быту и в раздевалке он показал, что является обычным человеком, который просто очень классно играет в хоккей. Ягра брали на роль лидера. И он её выполнил. Можно вспомнить тот же пятый матч первого раунда плей-офф с «Металлургом». Результаты таких игр, как правило, решают именно звёзды. Думаю, все помнят, какой гол Яромир забил в овертайме, когда прошёл всю площадку и поразил ворота Евгения Набокова, с которым я играл ещё в «Динамо».

Во второй приход в «Авангард» в 2010 году играл с Ягром в одной тройке? В «Динамо» была очень мощная команда, но мы проиграли в первом раунде плей-офф «Спартаку». Недели две не мог прийти в себя. А вскоре в Москву приехал руководитель «Авангарда» Анатолий Фёдорович Бардин. Мы встретились. Он предложил вернуться в Омск. Я ответил, что пока не готов думать о будущем. Следующий разговор Бардин начал с фразы: «Ты представляешь, что будешь играть весь сезон в тройке с Ягром?» На этот аргумент возразить было нечего. Именно он и стал решающим при принятии решения о переходе в «Авангард», — цитирует Калюжного официальный сайт КХЛ.