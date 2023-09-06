Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Федотов следил за игрой со скамейки, Ice Girls кружились на льду. Фото поражения ЦСКА

Федотов следил за игрой со скамейки, Ice Girls кружились на льду. Фото поражения ЦСКА
Иван Федотов
Аудио-версия:
Комментарии

5 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. ЦСКА принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о проигранном матче с «Металлургом» (2:4).

«Соперника с заслуженной победой, показали быстрый хоккей, вовремя забили и использовали практически все наши ошибки. К сожалению, наше движение и наш настрой оставляли желать лучшего. Пока играем волнами.

Первый период неплохо, второй плохо, третий лучше. Ничего нового я тут сказать не могу. Одно могу сказать точно – команда прекрасно понимает, в каком состоянии мы находимся. Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть. Сложно тут что-то сказать.

Собрание после матча? Повышал – не повышал голос – всё равно не поверите. Но мы поговорили», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Металлург» Мг — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android