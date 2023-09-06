Федотов следил за игрой со скамейки, Ice Girls кружились на льду. Фото поражения ЦСКА

5 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. ЦСКА принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о проигранном матче с «Металлургом» (2:4).

«Соперника с заслуженной победой, показали быстрый хоккей, вовремя забили и использовали практически все наши ошибки. К сожалению, наше движение и наш настрой оставляли желать лучшего. Пока играем волнами.

Первый период неплохо, второй плохо, третий лучше. Ничего нового я тут сказать не могу. Одно могу сказать точно – команда прекрасно понимает, в каком состоянии мы находимся. Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть. Сложно тут что-то сказать.

Собрание после матча? Повышал – не повышал голос – всё равно не поверите. Но мы поговорили», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Металлург» Мг — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.