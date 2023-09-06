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«Витязь» одержал домашнюю победу над «Адмиралом» в серии буллитов

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

На второй минуте первого периода Иван Савчик с передач Игоря Угольникова и Владислава Цицюры открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте третьего периода Александр Горшков с передач Антона Берлёва и Алексея Соловьёва восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок на счету Владимира Галузина.

В следующем матче «Витязь» примет на своём льду челябинский «Трактор». «Адмирал» отправится в гости к «Спартаку». Обе встречи состоятся 8 сентября.