«Филадельфия» близка к продлению контракта с нападающим Морганом Фростом
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Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман, «Филадельфия» близка к продлению контракта с нападающим Морганом Фростом. Предположительно, соглашение будет рассчитано сроком на два года с кэпхитом чуть менее $ 2 млн.
В прошлом сезоне НХЛ 24-летний нападающий провёл 81 матч, где набрал 46 очков — забросил 19 шайб и отдал 27 результативных передач с показателем полезности «-12».
Всего в НХЛ Фрост провёл 158 матчей, в которых набрал 69 очков — забросил 26 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «-26».
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