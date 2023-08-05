Журналист Sportsnet: Кузнецов — лучший центрфорвард «Вашингтона», но в числе худших в НХЛ

Журналист Sportsnet Натан Грэйвитех на своём YouTube-канале составил рейтинг из лучших центральных нападающих своих команд НХЛ. Обозреватель взял лучших центрфорвардов клубов и расставил их по качеству игры.
В рейтинг попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Хоккеист был признан лучшим центрфорвардом «столичных», но в числе худших в НХЛ. Он занял 28-е место.
Весь рейтинг:
1. «Эдмонтон Ойлерз»: Коннор Макдэвид;
2. «Колорадо Эвеланш»: Натан Маккиннон;
3. «Торонто Мэйпл Лифс»: Остон Мэттьюс;
4. «Флорида Пантерз»: Александр Барков;
5. «Ванкувер Кэнакс»: Элиас Петтерссон;
6. «Питтсбург Пингвингз»: Сидни Кросби;
7. «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Брейден Пойнт;
8. «Нью-Джерси Дэвилз»: Джек Хьюз;
9. «Вегас Голден Найтс»: Джек Айкел;
10. «Каролина Харрикейнз»: Себастьян Ахо;
11. «Баффало Сэйбрз»: Тейдж Томпсон;
12. «Даллас Старз»: Роопе Хинц;
13. «Оттава Сенаторз»: Тим Штюцле;
14. «Лос-Анджелес Кингз»: Анже Копитар;
15. «Детройт Ред Уингз»: Дилан Ларкин;
16. «Нью-Йорк Рейнджерс»: Мика Зибанеджад;
17. «Виннипег Джетс»: Марк Шайфли;
18. «Калгари Флэймз»: Элиас Линдхольм;
19. «Сент-Луис Блюз»: Роберт Томас;
20. «Сан-Хосе Шаркс»: Томаш Гертл;
21. «Нью-Йорк Айлендерс»: Бо Хорват;
22. «Миннесота Уайлд»: Йоэль Эрикссон Эк;
23. «Чикаго Блэкхоукс»: Коннор Бедард;
24. «Монреаль Канадиенс»: Ник Судзуки;
25. «Нэшвилл Предаторз»: Райан О'Райлли;
26. «Сиэтл Кракен»: Мэтти Бенирс;
27. «Коламбус Блю Джекетс»: Бун Дженнер;
28. «Вашингтон Кэпиталз»: Евгений Кузнецов;
29. «Анахайм Дакс»: Тревор Зеграс;
30. «Бостон Брюинз»: Павел Заха;
31. «Аризона Койотс»: Баррет Хэйтон;
32. «Филадельфия Флайерз»: Морган Фрост.
- 5 августа 2023
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