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Журналист Sportsnet: Кузнецов — лучший центрфорвард «Вашингтона», но в числе худших в НХЛ

Журналист Sportsnet Натан Грэйвитех на своём YouTube-канале составил рейтинг из лучших центральных нападающих своих команд НХЛ. Обозреватель взял лучших центрфорвардов клубов и расставил их по качеству игры.

В рейтинг попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Хоккеист был признан лучшим центрфорвардом «столичных», но в числе худших в НХЛ. Он занял 28-е место.

Весь рейтинг:

1. «Эдмонтон Ойлерз»: Коннор Макдэвид;

2. «Колорадо Эвеланш»: Натан Маккиннон;

3. «Торонто Мэйпл Лифс»: Остон Мэттьюс;

4. «Флорида Пантерз»: Александр Барков;

5. «Ванкувер Кэнакс»: Элиас Петтерссон;

6. «Питтсбург Пингвингз»: Сидни Кросби;

7. «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Брейден Пойнт;

8. «Нью-Джерси Дэвилз»: Джек Хьюз;

9. «Вегас Голден Найтс»: Джек Айкел;

10. «Каролина Харрикейнз»: Себастьян Ахо;

11. «Баффало Сэйбрз»: Тейдж Томпсон;

12. «Даллас Старз»: Роопе Хинц;

13. «Оттава Сенаторз»: Тим Штюцле;

14. «Лос-Анджелес Кингз»: Анже Копитар;

15. «Детройт Ред Уингз»: Дилан Ларкин;

16. «Нью-Йорк Рейнджерс»: Мика Зибанеджад;

17. «Виннипег Джетс»: Марк Шайфли;

18. «Калгари Флэймз»: Элиас Линдхольм;

19. «Сент-Луис Блюз»: Роберт Томас;

20. «Сан-Хосе Шаркс»: Томаш Гертл;

21. «Нью-Йорк Айлендерс»: Бо Хорват;

22. «Миннесота Уайлд»: Йоэль Эрикссон Эк;

23. «Чикаго Блэкхоукс»: Коннор Бедард;

24. «Монреаль Канадиенс»: Ник Судзуки;

25. «Нэшвилл Предаторз»: Райан О'Райлли;

26. «Сиэтл Кракен»: Мэтти Бенирс;

27. «Коламбус Блю Джекетс»: Бун Дженнер;

28. «Вашингтон Кэпиталз»: Евгений Кузнецов;

29. «Анахайм Дакс»: Тревор Зеграс;

30. «Бостон Брюинз»: Павел Заха;

31. «Аризона Койотс»: Баррет Хэйтон;

32. «Филадельфия Флайерз»: Морган Фрост.