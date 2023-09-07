Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с годовщиной гибели «Локомотива»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил свои соболезнования в связи с годовщиной гибели хоккейной команды «Локомотив». Сегодня, 7 сентября, исполняется 12 лет с момента страшной трагедии, унёсшей жизни 44 человек.

«Прошло 12 лет, а боль не утихает. Молодой, талантливый «Локомотив» 7 сентября отправился в свой последний полёт. Как и в 2011 году, мы скорбим по игрокам, тренерам, персоналу, членам экипажа. В тот чёрный для всего мирового хоккея день мы потеряли замечательную команду, но в нашей памяти каждый, кто был на том жутком рейсе. Спи спокойно, Локомотив-2011. Мы помним и скорбим», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Все команды, участвующие в матчах сегодняшнего игрового дня КХЛ, нанесут чёрные ленты на форму игроков и одежду тренеров. Также на домашних аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов, поместят 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов, а начало каждой встречи предварит минута молчания и ролик в память о ярославской команде.