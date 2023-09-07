Фастовский: «Сибирь-Арена» войдёт в топ-5 в КХЛ. Некоторым новым дворцам она даст фору

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что новая «Сибирь-Арена» будет одной из самых комфортных и современных в КХЛ. Текущая вместимость арены составляет 10 587 зрителей.

«Это современная и модернизируемая арена, а по условиям размещения гостевых команд она даст фору другим дворцам, даже новым.

Не сомневаюсь, что наша арена войдёт в топ-5 в КХЛ. Другое дело, что цифра вместимости пока не очень убедительная, но мы работаем над этим, и я надеюсь, что всё будет. Почему сразу не сделали большую вместимость? Изначально проект должен быть реализован тот, который прошёл экспертизу, таково законодательство. Но это всё исправляемо, нет никаких незыблемых вещей, которые нельзя исправить», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.