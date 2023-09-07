Губернатор Ярославской области: сколько бы лет ни прошло, ребята навсегда в наших сердцах!

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев почтил память хоккеистов «Локомотива», которые разбились в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
«7 сентября — печальная дата для всего мирового хоккея. Но для жителей нашего региона — это день особой скорби. 12 лет назад весь мир потрясло известие о гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив».
Но сколько бы лет ни прошло, ребята навсегда в наших сердцах! И хоккей в Ярославле продолжается, пока «Локомотив» играет, пока мы поддерживаем нашу команду на трибунах, пока подрастают юные игроки!
Родным и близким погибших ребят сил и терпения. Пусть время лечит», — написал Евраев в своём телеграм-канале.
Ранее перед матчем «Авангарда» и «Автомобилиста» символическое вбрасывание провела супруга Александра Вьюхина Елена.
- 7 сентября 2023
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