Три очка Михайлиса помогли «Металлургу» победить московское «Динамо» в гостях

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
На 17-й минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Данилы Юрова открыл счёт в матче.
На 53-й секунде второго периода Григорий Дронов с передачи Никиты Михайлиса упрочил преимущество гостей. На пятой минуте периода Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова размочил счёт в игре. Спустя две минуты Никита Михайлис с передач Алексея Маклюкова и Артёма Загидулина сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Дмитрий Рашевский сократил отставание до минимума.
В начале третьего периода Никита Гребёнкин забросил четвёртую шайбу гостей. На 12-й минуте периода Эрик О'Делл сделал счёт 4:3. В конце матча Никита Гребёнкин установил окончательный счёт в матче.
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- 7 сентября 2023
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