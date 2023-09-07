Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Михайлиса помогли «Металлургу» победить московское «Динамо» в гостях

Три очка Михайлиса помогли «Металлургу» победить московское «Динамо» в гостях
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На 17-й минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Данилы Юрова открыл счёт в матче.

На 53-й секунде второго периода Григорий Дронов с передачи Никиты Михайлиса упрочил преимущество гостей. На пятой минуте периода Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова размочил счёт в игре. Спустя две минуты Никита Михайлис с передач Алексея Маклюкова и Артёма Загидулина сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Дмитрий Рашевский сократил отставание до минимума.

В начале третьего периода Никита Гребёнкин забросил четвёртую шайбу гостей. На 12-й минуте периода Эрик О'Делл сделал счёт 4:3. В конце матча Никита Гребёнкин установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Юров) – 16:01 (5x5)     0:2 Дронов (Михайлис) – 20:53 (5x5)     1:2 Уил (Гусев, Ожиганов) – 24:02 (5x5)     1:3 Михайлис (Маклюков, Загидулин) – 25:58 (5x5)     2:3 Рашевский – 34:29 (5x5)     2:4 Гребёнкин – 42:15 (5x5)     3:4 О'Делл (Уил, Гусев) – 51:52 (5x4)     3:5 Гребёнкин (Коробкин) – 59:08 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android