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«Я не политик». Канадский защитник «Трактора» объяснил, почему решил переехать в Россию

«Я не политик». Канадский защитник «Трактора» объяснил, почему решил переехать в Россию
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Канадский защитник «Трактора» Роб Хэмилтон объяснил, почему решил играть в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, игрок рассказал, как его семья отреагировала на возможность переехать в Россию. Хэмилтон также ответил на вопрос, не встречал ли косые взгляды в Альберте — там находится одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде.

«Семья позитивно восприняла решение переехать в КХЛ в такое неспокойное время? Перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи. Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьёй и объяснил, что КХЛ — это новый вызов для меня. Именно поэтому и приехал в Челябинск.

В Альберте одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде; когда вернулся домой весной, не было каких-то косых взглядов? Нет. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами», — приводит слова Хэмилтона «Спорт-экспресс».

Напомним, канадец, которому в марте исполнилось 29 лет, проводит в КХЛ уже второй сезон.

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