«Я не политик». Канадский защитник «Трактора» объяснил, почему решил переехать в Россию

Канадский защитник «Трактора» Роб Хэмилтон объяснил, почему решил играть в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, игрок рассказал, как его семья отреагировала на возможность переехать в Россию. Хэмилтон также ответил на вопрос, не встречал ли косые взгляды в Альберте — там находится одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде.
«Семья позитивно восприняла решение переехать в КХЛ в такое неспокойное время? Перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи. Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьёй и объяснил, что КХЛ — это новый вызов для меня. Именно поэтому и приехал в Челябинск.
В Альберте одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде; когда вернулся домой весной, не было каких-то косых взглядов? Нет. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами», — приводит слова Хэмилтона «Спорт-экспресс».
Напомним, канадец, которому в марте исполнилось 29 лет, проводит в КХЛ уже второй сезон.
- 8 сентября 2023
-
19:25
-
19:18
-
18:40
-
18:37
-
18:19
-
18:01
-
17:50
-
17:16
-
17:08
-
16:59
-
16:29
-
15:50
-
15:21
-
15:10
-
14:40
-
14:15
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:17
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:10