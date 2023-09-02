«Это Россия, всегда махинации». Журналист — о связи отсутствия Мичкова и дела Федотова

Журналистка The Hockey News Рэйчел Доэрри на своей странице в «Твиттере» отреагировала на отсутствие российского нападающего Матвея Мичкова в заявке СКА в первом матче сезона КХЛ с московским «Динамо» (2:1). Обозревательница считает, что пропуск форварда связан с ситуацией вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Никто не должен упускать из виду, что права Мичкова принадлежат „Филадельфии“, и это [пропуск] произошло, пока разворачивается ситуация с Федотовым. Это Россия и КХЛ, всегда есть махинации. Учитывая, что соглашение между НХЛ и КХЛ фактически бесполезно, я бы постаралась притащить Матвея Мичкова сюда как можно скорее», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 1 сентября, Иван Федотов сыграл за ЦСКА, несмотря на запрет со стороны ИИХФ.