Силаев — об отличиях между КХЛ и МХЛ: всё намного быстрее, мышление у хоккеистов другое

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал об отличиях между хоккеистами МХЛ и КХЛ и отметил важность профессионализма и отношения к своему организму.

«Мой дебют в КХЛ постепенно напрашивался, потому что сборы я начинал с «Чайкой» в июле, но уже с начала августа меня и ещё нескольких ребят подключили к первой команде. Мы поехали на сборы, там мне дали понять, что на меня рассчитывают в сезоне. Сказали, чтобы 3 сентября был готов к дебюту. Ощущения самые положительные. Это запоминающийся момент, особенно круг новичка. Дальше уже стартовое вбрасывание, я выходил во втором звене, сыграл почти 20 минут. Начинаю понимать, что такое взрослый хоккей.

Когда пришёл в первую команду, главная разница была в отношении игроков к тренировкам. Было непривычно, что всё намного быстрее, мышление у хоккеистов другое. А в целом по упражнениям я ко всему был готов.

В чём выражается это отношение игроков к тренировкам? Именно подход к тренировкам, восстановлению. В МХЛ игроки так не относятся к своему организму. В КХЛ хоккеисты знают, что нужно сделать, когда сходить к врачу. Больше развита ответственность и дисциплина. Такой профессионализм очень сильно сказывается в будущем. Мне всего 17 лет, но многие говорят, что мне скорее 25-26 в плане головы. Хотелось бы, чтобы так было и на льду, но всё впереди», – цитирует Силаева пресс-служба МХЛ.