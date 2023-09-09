«Мозги — это основное». Миниатюрный форвард «Торпедо» «угрожает» звёздам КХЛ

Наверное, главное хоккейное ноу-хау российской сборки – идея Кубка Открытия. Чем дальше, тем более очевидно, почему в КХЛ не разыгрывается Кубок Открытий. В прошлом сезоне на эту награду претендовал бы только один соискатель, и сентябрь показывает, что за лето он не утратил энергию, а конкуренты по-прежнему остаются далеко позади.

Прежде в лиге не было команды, которая с такой невероятной уверенностью отдаёт игровое время – нет, даже не молодым парням – пацанам. В стартовой встрече чемпионата в «Торпедо» нашлось место двум 17-летним масочникам – нападающему Артамонову и защитнику Силаеву. Причём первый сыграл чуть больше 13 минут, а второй провёл на льду целый период.

Двухметровый школьник Силаев идёт по графику одно очко за игру (у него три ассиста), и наверняка мы говорили бы о нём более восторженно, если бы не Василий Атанасов. Прямо сейчас 20-летний форвард затмевает собой всё другое уникальное и удивительное, что есть в «Торпедо».

Атанасов делит лидерство среди лучших бомбардиров турнира. В его активе четыре шайбы и три передачи. Семь очков – столько же набрали Николай Голдобин из «Спартака» и Виталий Пинчук из минского «Динамо». Радулов, Шипачёв, Яшкин, Толчинский, Ткачёв – все самые высокооплачиваемые и звёздные игроки лиги расположились ниже.

Но главное не то, что Василий набивает статистику – ещё существеннее то, КАК он это делает. Самый сверхъестественный хайлайт с участием Атанасова уже сейчас можно включать в число кандидатов на лучший гол года. Семью касаниями форвард унизил оборону СКА и выдал благотворительный пас на партнёра Кирилла Воронина. Дефиле Атанасова впечатлило даже Ларионова-старшего: на скамейке он улыбался так, словно сам хотел получить эту передачу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Накануне, 8 сентября, Атанасов оформил дубль в противостоянии с минским «Динамо». Первая шайба стала результатом скоростного прорыва по флангу; чтобы забросить вторую, невысокий нападающий (175 см) расчистил для себя пятачок.

«Дай бог, у него не будет травм – парень 67–68 килограммов, – именно скромными габаритами Ларионов в интервью YouTube-каналу «Черкас-Атлант» объяснял, почему клубы НХЛ прошли мимо Василия на драфте. – Меня не пугает этот вес – просто какие-то вещи происходят… Хочется сберечь его, не вешать на его хрупкие вещи какую-то ответственность. Парень неординарный. Я думаю, год-другой, и он окрепнет, станет сильнее.

Я думаю, что если всё будет складываться нормально, то к декабрю мы будем получать сигналы от скаутов, генеральных менеджеров из НХЛ. Сегодня мозги – это основное. Понятно, что нужен рост, нужна сила. Не буду называть фамилии – пару генеральных менеджеров, которые работают в НХЛ – говорят, что у них есть три-четыре человека, которые думают, а остальные бегут, катаются, быстро бросают, но в хоккей играть не умеют».

Атанасов дебютировал в КХЛ в предыдущем сезоне: за восемь матчей он набрал пять очков, в том числе исполнил выдающийся буллит. Всего Василий сыграл 32 матча в регулярном чемпионате и 10 – в плей-офф. Добиться большего помешала травма – хоккеист восстанавливался после операции в течение двух месяцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале МХЛ.

Вылетев во втором раунде от СКА, торпедовцы командировали Атанасова в «Чайку», которая продолжала своё путешествие по сетке плей-офф МХЛ. Нападающий мгновенно усилил молодёжку, начав с хет-трика в ворота бывшей команды – «Мамонтов Югры». Василий выступал за ханты-мансийскую команду с 2019 года и к третьему сезону превратился для неё в козырного туза. В чемпионате-2021/2022 Атанасов набрал 68 очков в 54 матчах, а затем перебрался в Нижний Новгород. Контракт игрока с «Торпедо» действует до 2025 года. Первые шаги по льду нападающий делал в родном Нижнем Тагиле, а в подростковые годы выступал за санкт-петербургское «Динамо».

«Набрался уверенности и готов демонстрировать свой хоккей в КХЛ, – Атанасов ещё не успел раздать много интервью, но в каждом говорил очень конкретно и свободно. – Никакого головокружения от набранных собой очков в первых двух матчах нет. У нас сохранился костяк, и благодаря этому мы действуем более уверенно. В прошлом году мы были молодыми ребятами, в этом году уже немного посолиднее себя чувствуем. Попривыкли к КХЛ».

Ещё более кратко и чётко Василий выступил в перерыве матча плей-офф МХЛ с «Локо». Когда корреспондент спросил его, почему не удаётся забить, форвард не раздумывал долго: «В завершении не получается. Сейчас забьём, моменты будут – забьём. Я забью сейчас».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале МХЛ.

Через пять минут и пять секунд после возобновления игры Атанасов действительно забил, замкнув в касание перевод с синей линии.