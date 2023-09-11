В КХЛ осталась лишь одна команда, которая ещё не выигрывала в этом сезоне
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Нижнекамская команда одержала первую победу в сезоне. Таким образом, в Континентальной хоккейной лиге остался лишь один клуб, который ещё не выигрывал в новом чемпионате, — «Барыс». Астанинцы провели четыре матча, в каждом из которых уступили. В эти минуты «Барыс» ведёт во встрече с московским «Динамо» (2:1, к 54-й минуте матча).
Примечательно, что команд, которые не выигрывали в основное время, три. Помимо «Барыса», это «Витязь» и «Сибирь».
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