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«Лада» одержала волевую победу над «Трактором» в гостях

«Лада» одержала волевую победу над «Трактором» в гостях
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На второй минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Максима Шабанова и Артёма Блажиевского открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Скотт Космачук с передач Николая Демидова и Дмитрия Кугрышева восстановил равенство в счёте.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

В середине третьего периода Трой Джозефс с передач Скотта Космачука и Дмитрия Кугрышева вывел тольяттинский клуб вперёд. Окончательный счёт установил Никита Попугаев, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Кравцов (Шабанов, Блажиевский) – 01:38 (5x5)     1:1 Космачук (Демидов, Кугрышев) – 05:20 (5x4)     1:2 Джозефс (Космачук, Кугрышев) – 50:28 (5x5)     1:3 Попугаев (Алтыбармакян) – 59:47 (en)    

В следующем матче «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». «Лада» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 14 сентября.

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