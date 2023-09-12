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«Лада» одержала волевую победу над «Трактором» в гостях

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На второй минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Максима Шабанова и Артёма Блажиевского открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Скотт Космачук с передач Николая Демидова и Дмитрия Кугрышева восстановил равенство в счёте.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

В середине третьего периода Трой Джозефс с передач Скотта Космачука и Дмитрия Кугрышева вывел тольяттинский клуб вперёд. Окончательный счёт установил Никита Попугаев, забросив в пустые ворота.

В следующем матче «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». «Лада» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 14 сентября.