«СКА может быть мстителен». В США объяснили, почему клуб может назло удерживать Мичкова

Штатный писатель The Athletic Чарли О’Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», считает, что СКА может мстить Матвею Мичкову за слова о желании поехать в НХЛ. Журналист на своей странице в «Твиттере» также прокомментировал переход 18-летнего форварда в «Сочи» на правах аренды.
«Обидно, что Мичкову не удастся сыграть за элитную команду КХЛ в этом году, но, учитывая то, как его использовали в первых четырёх матчах (почти совсем не использовали), это определённо правильный шаг. Парню нужно играть. И ему по-прежнему придётся соревноваться в КХЛ.
Поскольку СКА, кажется, не хочет видеть его в команде, может ли это открыть дверь для возможной сделки по его скорейшему переходу в НХЛ? Честно говоря, я не хочу никого обнадёживать по этому поводу. Является ли это возможным? Конечно. Также возможно, что они будут мстительны, потому что их разозлило то, что он открыто выразил желание перебраться в НХЛ, и они будут удерживать его назло», — говорится в сообщении.
- 13 сентября 2023
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
08:00
-
06:22
-
06:11
-
06:00
-
04:30
-
04:25
-
02:43
- 12 сентября 2023
-
23:55
-
23:50
-
23:42
-
23:30
-
23:18
-
23:10
-
23:05
-
22:56
-
22:47
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:15
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:27
-
21:10
-
20:47
-
20:35