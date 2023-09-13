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«СКА может быть мстителен». В США объяснили, почему клуб может назло удерживать Мичкова

«СКА может быть мстителен». В США объяснили, почему клуб может назло удерживать Мичкова
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Штатный писатель The Athletic Чарли О’Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», считает, что СКА может мстить Матвею Мичкову за слова о желании поехать в НХЛ. Журналист на своей странице в «Твиттере» также прокомментировал переход 18-летнего форварда в «Сочи» на правах аренды.

«Обидно, что Мичкову не удастся сыграть за элитную команду КХЛ в этом году, но, учитывая то, как его использовали в первых четырёх матчах (почти совсем не использовали), это определённо правильный шаг. Парню нужно играть. И ему по-прежнему придётся соревноваться в КХЛ.

Поскольку СКА, кажется, не хочет видеть его в команде, может ли это открыть дверь для возможной сделки по его скорейшему переходу в НХЛ? Честно говоря, я не хочу никого обнадёживать по этому поводу. Является ли это возможным? Конечно. Также возможно, что они будут мстительны, потому что их разозлило то, что он открыто выразил желание перебраться в НХЛ, и они будут удерживать его назло», — говорится в сообщении.

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