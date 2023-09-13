«Напоминание о катастрофическом событии». Реакция Америки на переход Мичкова в «Сочи»

Матвею сочувствуют, но в то же время радуются, что он вырвался со скамейки СКА.

Мольбы, угрозы и слёзные просьбы фанатов и экспертов были услышаны! Матвей Мичков покинул СКА. Да, на правах аренды, но уже хорошо. Кошмарное количество времени, которое получал российский проспект, ужасало людей как в России, так и в Северной Америке.

Хоккеист из четырёх матчей санкт-петербургской команды сыграл лишь в одном — и то жалкие 6.12. Это вызывало шквал негодования — либо выпускайте играть, либо отпускайте в другой клуб.

Что же теперь говорят в Северной Америке? Мнения разделились. Кто-то радуется за Мичкова, кто-то жёстко проходится по СКА. Представляем вашему вниманию полный обзор.

«Остальные не должны стоять на пути Мичкова»

Авторитетный журналист The Athletic Скотт Уилер на своей странице в «Твиттере» порадовался за Матвея, но в то же время остался недоволен СКА. Специалист знает своё дело — он один из главных хоккейных специалистов в вопросе проспектов.

«В конце концов это лучшее решение для Мичкова и его развития, но так не должно было быть. В составе СКА было/есть место для Мичкова в топ-6 и в первом большинстве, что никоим образом не поставило бы под угрозу командный успех СКА в этом сезоне. Я в этом убеждён.

Пара потерь в предсезонке ничего не говорит нам о готовности Матвея к этой роли с точки зрения зрелости или таланта. Я всё слышал про его обиды и ругательства в прошлом году. Осознаю и глубину состава СКА. В то же время у них маленький подбор игроков на позицию правого крайнего нападающего, и я уверен, что в правильной роли Матвей забивал бы.

Сравнение Мичкова с Демидовым? Если клуб собирается играть только с одним из них (против чего тоже есть аргументы), то я бы сказал, что Мичков одновременно и больше готов оказать влияние в КХЛ, и единственный из них, кому уже нечего делать/получать от игры в МХЛ.

Я хорошо знаю игру Толчинского, Гальченюка, Лайпсика, Хайруллина, Алистрова, Федотова и Гребенщикова, других их нападающих. Двое из них носят нашивки. Ещё пара — ветераны, которым платят достаточно, чтобы они, само собой, играли. Остальные не должны стоять на пути Мичкова», — написал Уилер.

Матвей Мичков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Обозреватель Philly Hockey Now Чак Бозман был краток, но точен — пока что сага с Мичковым поставлена на паузу.

«Проспект «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков выбрался из сложной хоккейной ситуации в России — пока что. Можно предположить, что в своей новой команде Мичков получит дополнительное игровое время.

Матвей считается лучшим проспектом «Флайерз» и одним из лучших игроков, которые были на драфте 2023 года», — напомнил Бозман.

«Элитные 18-летние таланты не будут долго оставаться на скамейке запасных»

Журналист The Hockey News Райан Куинли поделился мыслями о роли Мичкова в новом старом клубе.

«Сезон-2023/2024 для Матвея Мичкова начался не лучшим образом. Играя за СКА в КХЛ, хоккеист по игровым причинам пропустил три из первых четырёх матчей своей команды, а в одной встрече, в которой принял участие, провёл на льду всего шесть минут.

Однако элитные 18-летние таланты не будут долго оставаться на скамейке запасных.

В понедельник, 11 сентября, СКА объявил, что Мичков продолжит сезон в аренде в ХК «Сочи», где, как ожидается, получит значительный прирост игрового времени. Когда игрока отдают в аренду в другую команду КХЛ, это во многом похоже на процесс перевода молодого игрока из команды НХЛ в АХЛ. Клуб сохраняет права на этого хоккеиста, ну а игрок получает возможность заработать максимальное игровое время в борьбе с более благоприятными конкурентами по мере его развития.

«Филадельфия Флайерз» выбрала Мичкова под общим седьмым номером на драфте этого года, и его связь с КХЛ была одной из основных причин, почему он вообще достался именно «лётчикам». Мало того, что у него осталось ещё три года по контракту со СКА — а это означает, что он не сможет присоединиться к «Флайерз» до 2026 года — так ещё и молодым игрокам часто трудно развиваться в КХЛ, особенно в такой конкурентоспособной команде, как СКА. Однако в «Сочи» ему, скорее всего, придётся провести ключевые минуты при игре «пять на пять» и в большинстве против соперников высшего уровня», — написал Куинли.

Матвей Мичков (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Аналитик NBC Sports Philadelphia Джордан Холл вспомнил слова вице-президента и помощника генерального менеджера «Флайерз» Брента Флара о молодом россиянине.

«Что касается меня, я эгоистично хочу, чтобы он играл — и играл много, чтобы у него была важную роль в атаке», — сказал Флар после драфта в конце июня.

«Флайерз» увидят, что Мичков будет чаще играть в «Сочи», и это позитивная новость для обеих команд», — приводит слова Холла NBC Sports Philadelphia.

«Возможно, СКА будет мстителен из-за желания Мичкова уехать в НХЛ»

Штатный писатель The Athletic Чарли О’Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии», и вовсе считает, что СКА может мстить юноше за слова о желании поехать в НХЛ.

«Обидно, что Мичкову не удастся сыграть за элитную команду КХЛ в этом году, но, учитывая то, как его использовали в первых четырёх матчах (почти совсем не использовали), это определённо правильный шаг. Парню нужно играть. И ему по-прежнему придётся соревноваться в КХЛ.

Поскольку СКА, кажется, не хочет видеть его в команде, может ли это открыть дверь для возможной сделки по его скорейшему переходу в НХЛ? Честно говоря, я не хочу никого обнадёживать по этому поводу. Является ли это возможным? Конечно. Также возможно, что они будут мстительны, потому что их разозлило то, что он открыто выразил желание перебраться в НХЛ, и они будут держаться за него назло», — написал О’Коннор.

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Обозреватель Flyers Nitty Gritty Джейми Баскоу в целом положительно оценил возвращение 18-летнего хоккеиста в «Сочи».

«Такие изменения в отношении к Мичкову в СКА ставят под вопрос то, как можно обращаться с талантливым проспектом в начале и в ходе регулярного чемпионата КХЛ. Очевидно, что Матвей в этом сезоне будет играть в КХЛ, что оставляет «Флайерз» очень мало контроля над его развитием. В идеале, если бы СКА и дальше продолжал предоставлять Мичкову ограниченное игровое время, в лучшем случае форвард был бы отдан в аренду в другую команду КХЛ, как и в прошлом сезоне. Именно это и произошло.

Мичковомания охватила «Твиттер» после того, как там узнали, что он был отдан в аренду в «Сочи» — команду, за которую он выступал в прошлом сезоне, забив девять голов и сделав 11 результативных передач в 27 матчах. Расположение Сочи могло навеять плохие воспоминания о трагической смерти отца, поэтому он хотел наладить дела в СКА. Возможно, теперь Мичков считает, что его отец хотел бы, чтобы он получил должное развитие и улучшил свою игру, поэтому СКА и Мичков взаимно договорились об аренде в «Сочи».

Матвей Мичков в составе молодёжной сборной России Фото: РИА Новости

«Сочи» обычно не очень хорош в КХЛ, но, похоже, в этом сезоне они могут стать лучше. Максим Третьяк, внук легендарного вратаря сборной Советского Союза Владислава Третьяка, теперь является одноклубником Матвея.

Если что-то подобное произойдёт ещё раз, будет интересно посмотреть, что случится в оставшиеся два сезона контракта Мичкова в КХЛ со СКА. Можно было бы предположить, что опытный проспект не будет в восторге от того, что его и дальше будут отдавать в аренду другим командам КХЛ. Особенно после подписания контракта со СКА и желания играть именно за этот клуб.

Может ли описанный выше сценарий потенциально спровоцировать Матвея отправиться в «Филадельфию» раньше, чем ожидалось?

Это вопрос, который, вероятно, будет решён в ближайшие несколько лет. В конечном счёте самое главное для талантливого форварда — получить достаточно времени, чтобы продолжать развивать свою игру на обоих концах льда на протяжении предстоящего регулярного чемпионата КХЛ», — заключил Баскоу.

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Журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард высказался, пожалуй, жёстче остальных. Он резко раскритиковал СКА и главного тренера Романа Ротенберга за такое пренебрежительное отношение к Матвею.

«Честно говоря, так просто лучше для развития Мичкова. Да, если бы он был в топ-6 СКА — и, вероятно, он должен был бы попасть туда по заслугам — то, возможно, набрал бы больше очков… Но «Сочи» лучше как команда, чем в прошлом году, и теперь там тоже могут возникнуть серьёзные разочарования относительно Мичкова.

Я смотрю около 10 матчей СКА в год и большое количество встреч в плей-офф уже много лет. Каждый год они тратят деньги до предела, прямо сейчас у них сильно раздутый состав без реального курса развития и главный тренер, чьим помощникам приходится управлять скамейкой запасных, пока он испытывает проблемы, пытаясь сделать это!

Они изо всех сил пытаются обойти ЦСКА, поскольку ЦСКА — более кубковая команда. У обоих клубов, по сути, одинаковые финансы. Но ЦСКА подбирает игроков, которые подходят команде, а не просто тратит деньги до такой степени, что у них есть около 20 нападающих КХЛ на 13 мест.

Игроки ХК СКА перед матчем Фото: ska.ru

Плюс Сергей Фёдоров показал себя очень хорошим тренером.

Командой КХЛ, которая мне нравится больше всего, всегда был СКА… Так отстойно видеть, как Ротенберг решает, что он лучший человек на должность главного тренера, хотя явно не так хорош в этом, а СКА может привлечь множество отличных кандидатов. Просто одно эго вместо того, что будет лучше для клуба», — заявил Эпплйард.

«Возвращение в Сочи было одной из последних вещей, которые Мичков хотел сделать»

Обозреватель The Hockey Writers Джастин Джампьетро выдал глубокий анализ ситуации россиянина и поделился мнением, как смерть отца могла повлиять на юношу.

«Болельщики «Филадельфии Флайерз» наконец-то могут вздохнуть с облегчением в ситуации с Матвеем Мичковым. В понедельник, 11 сентября, было объявлено, что его отдали в аренду в ХК «Сочи» — клуб, с которым он знаком.

Этот шаг означает, что он получит некоторое реальное игровое время, а не будет сидеть на скамейке запасных, как это было во всех матчах, кроме одного. Теперь, когда он будет играть значимые минуты, что его ждёт в этом сезоне?

Как думаете, чего добьётся Матвей в этом сезоне? Опрос Сколько очков наберёт Матвей Мичков после возвращения в «Сочи»?

Пока Мичков выступал за «Сочи» в прошлом сезоне, случилась самая страшная трагедия. 2 апреля 2023 года пропал его отец Андрей. Два дня спустя он был найден мёртвым при невыясненных обстоятельствах в возрасте 51 года. Для его сына это стало травмой. Возвращение в Сочи было одной из последних вещей, которые Матвей бы хотел, поскольку это напоминало ему об этом катастрофическом событии.

Несмотря на то что это событие произошло с ним буквально только что, Мичков, видимо, готов вернуться туда, даже если ещё совсем недавно ему этого не хотелось. На данный момент кажется, что это будет лучший план для его развития. Говоря о своём будущем в НХЛ, он ясно дал понять, что хочет побеждать ради своего отца, и это может стать для него основной мотивацией.

Матвей Мичков Фото: ska.ru

Больно видеть, как такому молодому человеку приходится иметь дело с трагедиями, с которыми он столкнулся, но он хорошо с ними справился. Все страдания, которые Матвей перенёс за свою короткую жизнь, несправедливы, но он делает всё, что в его силах.

Как Мичков проявил себя в «Сочи» в сезоне-2022/2023?

Когда Матвею не приходилось отвлекаться из-за душераздирающих дел, он был одним из лучших игроков, которых когда-либо видела КХЛ. В прошлом сезоне он установил рекорды для игрока драфта в лиге, превзойдя достижения Александра Овечкина.

Всего за 27 матчей за «Сочи» Мичков забил девять голов и сделал 11 передач, набрав 20 очков. Для подростка, выступающего в лиге, возможно, самой сложной для достижения успеха за пределами Северной Америки, это беспрецедентно. Если бы не драма вокруг его игры в России в течение следующих трёх сезонов, он, вероятно, был бы первым почти на любом драфте. «Флайерз» были более чем счастливы выбрать его седьмым.

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Хотя Мичков, возможно, не был ни самым быстрым игроком, ни лучшим по игре в защите в мире в прошлом сезоне, он по-прежнему развивается и со временем должен стать лучше в этих сферах. Есть причина, по которой подростков не бросают сразу в НХЛ, если только они не являются по-настоящему талантливыми людьми. Даже если они настолько одарённые, не всегда дела складываются так, как планировалось. Даже лучшим из лучших нужно время, чтобы развиваться. Молодой игрок «Флайерз» не является исключением. Когда он играл, то продемонстрировал те навыки, которые команда действительно искала, и это всё, что для них имело значение.

Чего ожидать от Матвея в сезоне-2023/2024?

Учитывая, что он получит ценное время на льду, Мичков в этом сезоне будет творить чудеса. Он почти наверняка сыграет больше матчей, чем в прошлом сезоне, и в целом может оказать большее влияние. Как Матвей показал в прошлом сезоне, он готов менять ход игры. Он будет только продолжать развиваться, играя всё больше и больше. Независимо от того, находится ли он в первом или четвёртом звене, в прошлом он показал, что всё, что ему нужно, — это шанс. Генеральный менеджер «Флайерз» Дэнни Бриер, вероятно, знал, что в СКА он не получит слишком много времени, поэтому увеличение его игрового времени является положительным моментом, по крайней мере, как для него, так и для «Филадельфии».

Матвей Мичков Фото: ska.ru

Следует отметить, что Мичков остался на том же уровне атакующей огневой мощи, что и в прошлом сезоне, но в ближайшие годы ему нужно будет немного улучшить свою игру. В каждой встрече мы можем ожидать, что он будет великолепен и впишет свою фамилию на табло, чего он не смог сделать в СКА из-за отсутствия возможностей. У него есть способность в одиночку вытаскивать матчи, в каком бы звене ни находился. Настоящие игроки-суперзвёзды умеют быть в центре внимания почти каждую смену, и юноша показал это в очень сложных условиях. Ему следует и дальше оставаться таким спортсменом, а также совершенствоваться как игрок в целом.

Когда эта сага, этот кошмар наконец закончатся и Мичков сможет перебраться в «Филадельфию», он добьётся великих успехов. Пока этого не произойдёт, ему придётся оставаться сильным и развиваться как игрок и личность. На данный момент болельщиков «Флайерз» может утешать тот факт, что он поставил перед собой задачу попасть в НХЛ, о чём неоднократно заявлял», — написал Джампьетро.