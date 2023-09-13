Немировски: игроки «Сибири» перекладывают ответственность в плане броска

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал о перекладывании ответственности игроков в плане броска и прокомментировал отсутствие очков у Энди Андреоффа.

«Проблема ли найти защитника под большинство? Сегодня играл Аланов, думаю, ему ещё нужно привыкнуть. Он последние два дня тренировался с ними в большинстве. Может, он ещё не привык, как они играют: всё время только Мёрфи играет там. Я думаю, ещё можно попробовать Морозова.

Игроки перекладывают ответственность в плане броска? Я думаю, да. Если в первой игре был фактор льда, то сегодня лёд был нормальный. Думаю, начали бросать чуть-чуть и там отсткок, а так не знаю. На тренировке, на предсезонке они совсем по-другому играли. Другие команды тоже смотрят на эти видео и надо перестраиваться быстрее. Когда идёт большинство, нельзя просто стоять на этом месте. Надо двигаться.

Когда сыграет Гоголев? Он просто готовиться. Ему нужно добавить в физике. Он работает больше перед и после тренировки. Возможно появится в ближайших играх. Ему надо играть, но ему надо набрать, чтобы не просто по минимуму времени отбивать. Если ставить, он должен играть. Пока сил не хватает на всю игру.

Не жалею ли, что на предсезонке было мало игровой практики? Нет, у нас было четыре игры, другие команды провели по шесть-семь. У нас почти все сыграли четыре. По игровому времени одинаково. Здесь общий объём они сыграли также, как другие команды.

У Андреоффа нет очков? Я думаю, любой хоккеист должен набирать очки и играть лидерскую роль, всегда будет спрашивать от себя. Он должен тоже понять, что надо делать результат. И пока он не полностью доволен своей игрой. Значит, не хватает, ещё поговорим, перед следующей игрой», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.