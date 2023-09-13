Козырев рассказал о поражении «Северстали» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог матча с «Сочи» (4:5 ОТ). Напомним, в матче череповецкий клуб вёл 3:1.

«Интересный матч. Мы, к сожалению, не реализовали то преимущество, которое имели в первом периоде. Наша команда талантливая, но нам не хватает зрелости и опыта, чтобы довести такие матчи до конца. Это всё дело наживное.

Неделя без игр пошла на пользу или во вред команде? Конечно, во вред. Мы выпали из ритма.

Сегодня хочется больше похвалить атаку или поругать оборону? Мы хорошо играли и создавали моменты. Рисунок игры есть. Вратарь соперника – Миша Бердин – здорово сыграл. Нужно было находить к нему ключи, нужно было забивать. Удаления переломили ход матча», — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».