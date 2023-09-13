«Сочи» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Северстали» в овертайме, Мичков набрал 2 очка

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Сочи». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
В первом периоде команды голов не забили.
На шестой минуте второго периода Дмитрий Моисеев с передач Тимофея Давыдова и Адама Лишки открыл счёт в матче. Спустя три минуты Тимур Хафизов восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Михаила Ильина вновь вывел хозяев вперёд. Через две минуты Александр Скоренов оформил дубль, сделав счёт 3:1. В ассистентах — Николай Буренов и Егор Степанов.
В начале третьей двадцатиминутки Джесси Грэм с передач Михала Криштофа и Матвея Мичкова сократил отставание до минимума. На 18-й минуте периода Джесси Грэм с передачи Михала Криштофа сделал счёт 3:3. Спустя 21 секунду Тимур Хафизов с передач Артура Тянулина и Матвея Мичкова вывел гостей вперёд. Менее чем через минуту Егор Степанов сделал счёт 4:4.
В овертайме Сергей Попов принёс победу гостям.
- 13 сентября 2023
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