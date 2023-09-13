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«Сочи» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Северстали» в овертайме, Мичков набрал 2 очка

«Сочи» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Северстали» в овертайме, Мичков набрал 2 очка
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Сочи». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Моисеев с передач Тимофея Давыдова и Адама Лишки открыл счёт в матче. Спустя три минуты Тимур Хафизов восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Михаила Ильина вновь вывел хозяев вперёд. Через две минуты Александр Скоренов оформил дубль, сделав счёт 3:1. В ассистентах — Николай Буренов и Егор Степанов.

В начале третьей двадцатиминутки Джесси Грэм с передач Михала Криштофа и Матвея Мичкова сократил отставание до минимума. На 18-й минуте периода Джесси Грэм с передачи Михала Криштофа сделал счёт 3:3. Спустя 21 секунду Тимур Хафизов с передач Артура Тянулина и Матвея Мичкова вывел гостей вперёд. Менее чем через минуту Егор Степанов сделал счёт 4:4.

В овертайме Сергей Попов принёс победу гостям.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 5
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Моисеев (Давыдов, Лишка) – 25:42 (5x5)     1:1 Хафизов – 28:44 (5x4)     2:1 Скоренов (Иванцов, Ильин) – 31:45 (5x4)     3:1 Скоренов (Буренов, Степанов) – 33:48 (5x4)     3:2 Грэм (Криштоф, Мичков) – 42:47 (5x5)     3:3 Грэм (Криштоф) – 57:11 (5x4)     3:4 Хафизов (Тянулин, Мичков) – 57:32 (5x4)     4:4 Степанов (Токранов, Скоренов) – 58:20 (5x5)     4:5 Попов – 63:39 (3x3)    
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