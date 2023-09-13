Главный тренер «Сочи» оценил игру Мичкова после перехода из СКА

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал волевую победу над «Северсталью» (5:4 ОТ) и оценил игру нападающего Матвея Мичкова после перехода из СКА.

«Нас с победой, болельщиков с победой. Тяжёлый выезд – шесть игр. В первом периоде немножко вкатывались, потому что уже были силы на исходе, но в принципе вкатились. Единственное, что помешало до конца войти в игру – большой штраф, пропустили голы, но с парнями поговорили в перерыве, выстояли, добавили и вытащили этот матч.

Ощущалось ли, что игроки «Северстали» более свежие? Ну, конечно, когда команда отдыхает, готовится, она в любом случае более свежая. Единственное, что может быть – пропадает игровой тонус. Но в плане «физики» «Северсталь» была свежее.

Как оценю игру Мичкова, в какой форме он прибыл? В хорошей форме. Хорошо играл, были моменты, немножко не получилось забить. Но я знаю, что Матвей в каждой игре хочет набирать очки, помогать команде, сегодня то же самое было», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи».