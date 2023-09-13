Главный тренер «Сочи» оценил игру Мичкова после перехода из СКА

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал волевую победу над «Северсталью» (5:4 ОТ) и оценил игру нападающего Матвея Мичкова после перехода из СКА.
«Нас с победой, болельщиков с победой. Тяжёлый выезд – шесть игр. В первом периоде немножко вкатывались, потому что уже были силы на исходе, но в принципе вкатились. Единственное, что помешало до конца войти в игру – большой штраф, пропустили голы, но с парнями поговорили в перерыве, выстояли, добавили и вытащили этот матч.
Ощущалось ли, что игроки «Северстали» более свежие? Ну, конечно, когда команда отдыхает, готовится, она в любом случае более свежая. Единственное, что может быть – пропадает игровой тонус. Но в плане «физики» «Северсталь» была свежее.
Как оценю игру Мичкова, в какой форме он прибыл? В хорошей форме. Хорошо играл, были моменты, немножко не получилось забить. Но я знаю, что Матвей в каждой игре хочет набирать очки, помогать команде, сегодня то же самое было», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи».
- 13 сентября 2023
-
22:55
-
22:51
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:44
-
21:26
-
21:17
-
21:05
-
20:44
-
20:29
-
20:26
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:37
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
19:03
-
18:47
-
18:34
-
18:18
-
18:06
-
17:44
-
17:35
-
17:22
-
17:09
-
17:02
-
16:45
-
16:41
-
16:29
-
16:20