Фастовский — о старте «Сибири» в сезоне КХЛ: надеюсь, мы понимаем, как решить проблемы

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил неудачный старт новосибирской команды в новом сезоне КХЛ. «Сибирь» одержала лишь две победы в пяти матчах, дважды уступив на своей новой арене.

«Насколько устраивает игра команды? По игре меня совсем не устраивает то, что происходит. Какой срок даю на адаптацию? Нет никаких точных сроков. Нужно видеть работу тренеров, на что она будет направлена и насколько убедительно она будет выполняться. Это не мои личные решения, непростой момент. Тем не менее мы видим эти проблемы, и я очень надеюсь, что мы понимаем, как их решить», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.