«Нас категорически не устраивает его игра». Фастовский оценил канадского новичка «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что руководство новосибирцев крайне не устраивает игра легионера Энди Андреоффа.

«Нас категорически не устраивает его игра. Это абсолютно очевидно. На это мы обращаем серьёзное внимание, в том числе тренеры. Конечно, с ним проводится работа. Ему время на адаптацию нужно, для него эта лига совсем незнакомая, несмотря на то что ему много чего рассказывали. Но даже такие дворцы, такие аудитории, такое внимание – у него такого не было. Он сам говорит, что для него многие вещи – сюрприз. К этому надо приспособиться. У нас же много таких иностранцев приезжало, у которых два-три месяца уж точно уходило на адаптацию, а у некоторых и больше», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.