Нападающие «Авангарда» Буше и Николишин попали в заявку на матч с «Адмиралом»

Нападающие «Авангарда» Рид Буше и Иван Николишин попали в заявку на матч с «Адмиралом». Напомним, оба игрока были внесены в список травмированных в результате повреждений, полученных в прошлом матче «Авангарда» с «Амуром» (1:5). Матч с «Адмиралом» начнётся в 16:30 мск.

Состав «Авангарда» на матч с «Адмиралом»:

Демченко (Мишуров).

Ткачёв — Спунер — Буше; Шарипзянов — Пайгин.

Панюков — Николишин — Гераськин; Шулак — Гуляев.

Мартынов — Игумнов — Беляев; Чистяков — Киселевич.

Венгрыжановский — Куликов — Рейнгардт; Холодилин.

Буше провёл лишь одну смену в матче с «Амуром». В её ходе форвард хабаровской команды Евгений Грачёв в средней зоне нанёс удар клюшкой по лицу Буше. Американский форвард получил травму — ему разбили губу. Буше ушёл в раздевалку и более не выходил на лёд. После матча главный тренер омичей Михаил Кравец сообщил, что Буше получил рассечение и выбил зуб.