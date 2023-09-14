Нападающие «Авангарда» Буше и Николишин попали в заявку на матч с «Адмиралом»

Нападающие «Авангарда» Рид Буше и Иван Николишин попали в заявку на матч с «Адмиралом». Напомним, оба игрока были внесены в список травмированных в результате повреждений, полученных в прошлом матче «Авангарда» с «Амуром» (1:5). Матч с «Адмиралом» начнётся в 16:30 мск.
Состав «Авангарда» на матч с «Адмиралом»:
Демченко (Мишуров).
Ткачёв — Спунер — Буше; Шарипзянов — Пайгин.
Панюков — Николишин — Гераськин; Шулак — Гуляев.
Мартынов — Игумнов — Беляев; Чистяков — Киселевич.
Венгрыжановский — Куликов — Рейнгардт; Холодилин.
Буше провёл лишь одну смену в матче с «Амуром». В её ходе форвард хабаровской команды Евгений Грачёв в средней зоне нанёс удар клюшкой по лицу Буше. Американский форвард получил травму — ему разбили губу. Буше ушёл в раздевалку и более не выходил на лёд. После матча главный тренер омичей Михаил Кравец сообщил, что Буше получил рассечение и выбил зуб.
- 14 сентября 2023
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