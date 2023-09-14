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Буше и Николишин вышли на раскатку «Авангарда» и могут сыграть с «Адмиралом»

Буше и Николишин вышли на раскатку «Авангарда» и могут сыграть с «Адмиралом»
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Нападающие «Авангарда» Рид Буше и Иван Николишин приняли участие в утренней тренировке омского клуба. Напомним, оба игрока внесены в список травмированных в результате повреждений, полученных в прошлом матче «Авангарда» с «Амуром» (1:5).

Таким образом, вероятно участие обоих нападающих в сегодняшнем матче «Авангарда» с «Адмиралом». Встреча пройдёт в Омске и начнётся в 16:30 мск.

Фото: пресс-служба «Авангарда»

Фото: пресс-служба «Авангарда»

Буше провёл лишь одну смену в матче с «Амуром». В её ходе форвард хабаровской команды Евгений Грачёв в средней зоне нанёс удар клюшкой по лицу Буше. Американский форвард получил травму — ему разбили губу. Буше ушёл в раздевалку и более не выходил на лёд. После матча главный тренер омичей Михаил Кравец сообщил, что Буше получил рассечение и выбил зуб.

Николишин провёл на площадке весь матч с «Амуром», сыграв 18 минут и 26 секунд. Характер травмы форварда неизвестен.

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