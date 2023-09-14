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«Торпедо» одержало пятую победу подряд, одолев дома «Куньлунь», у Летунова — хет-трик

«Торпедо» одержало пятую победу подряд, одолев дома «Куньлунь», у Летунова — хет-трик
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На восьмой минуте первого периода Девин Броссо с передач Райана Меркли и Кайла Вуда открыл счёт в матче.

На 17-й минуте второго периода Девин Броссо с передач Тайлера Вона и Тёрнера Оттенбрайта удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

На 31-й секунде третьего периода Максим Летунов с передачи Василия Атанасова размочил счёт в игре. На пятой минуте периода Андрей Белевич восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Василий Атанасов вывел нижегородский клуб вперёд. В ассистентах — Андрей Белевич. На 18-й минуте периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Никиты Артамонова сделал счёт 4:1. В конце матча Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова сделал хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Броссо (Меркли, Вуд) – 07:17 (5x4)     0:2 Броссо (Вон, Оттенбрайт) – 36:07 (5x5)     1:2 Летунов (Атанасов) – 40:31 (5x4)     2:2 Белевич – 44:25 (4x5)     3:2 Атанасов (Ураков) – 54:59 (5x5)     4:2 Летунов (Коваленко, Артамонов) – 57:01 (5x5)     5:2 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 58:19 (5x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к «Ак Барсу», «Куньлунь Ред Стар» примет дома «Локомотив». Обе игры состоятся 16 сентября.

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