«Торпедо» одержало пятую победу подряд, одолев дома «Куньлунь», у Летунова — хет-трик

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На восьмой минуте первого периода Девин Броссо с передач Райана Меркли и Кайла Вуда открыл счёт в матче.

На 17-й минуте второго периода Девин Броссо с передач Тайлера Вона и Тёрнера Оттенбрайта удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

На 31-й секунде третьего периода Максим Летунов с передачи Василия Атанасова размочил счёт в игре. На пятой минуте периода Андрей Белевич восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Василий Атанасов вывел нижегородский клуб вперёд. В ассистентах — Андрей Белевич. На 18-й минуте периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Никиты Артамонова сделал счёт 4:1. В конце матча Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова сделал хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».



В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к «Ак Барсу», «Куньлунь Ред Стар» примет дома «Локомотив». Обе игры состоятся 16 сентября.