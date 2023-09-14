«Торпедо» одержало пятую победу подряд, одолев дома «Куньлунь», у Летунова — хет-трик

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На восьмой минуте первого периода Девин Броссо с передач Райана Меркли и Кайла Вуда открыл счёт в матче.
На 17-й минуте второго периода Девин Броссо с передач Тайлера Вона и Тёрнера Оттенбрайта удвоил преимущество гостей, оформив дубль.
На 31-й секунде третьего периода Максим Летунов с передачи Василия Атанасова размочил счёт в игре. На пятой минуте периода Андрей Белевич восстановил равенство в счёте.
На 15-й минуте третьего периода Василий Атанасов вывел нижегородский клуб вперёд. В ассистентах — Андрей Белевич. На 18-й минуте периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Никиты Артамонова сделал счёт 4:1. В конце матча Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова сделал хет-трик.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к «Ак Барсу», «Куньлунь Ред Стар» примет дома «Локомотив». Обе игры состоятся 16 сентября.
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