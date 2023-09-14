Жамнов: после победы над СКА сказал, что «Спартаку» с «Витязем» будет ещё тяжелее

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Витязем» (4:1).

«После побед над лидерами тратится много эмоций. Сразу после победы над СКА, ещё в раздевалке в Санкт-Петербурге, мы говорили с ребятами, что здесь будет ещё тяжелее. Да, «Витязь» идёт в конце турнирной таблицы, но это ни о чём не говорит. Только начало сезона, расслабляться нельзя. Хорошо, что ребята отнеслись к этому с пониманием.

Какие-то погрешности были, но ребята молодцы. Команда должна играть пять в атаке, пять в обороне, тогда и будет положительный результат. Сейчас в КХЛ нет проходных матчей. Все команды готовы неплохо, каждая из них преподносит сюрпризы. Следующие матчи у нас — дерби, они важны. Будем настраиваться, работать и готовиться», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.