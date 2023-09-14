Дубль Голдобина помог «Спартаку» одержать уверенную победу над «Витязем»

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В Москве на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 13-й минуте первого периода Андрей Локтионов с передач Ильи Талалуева и Максима Цыплакова открыл счёт в матче.

На 19-й секунде второго периода Иван Морозов с передач Павла Порядина и Ильи Талалуева упрочил преимущество гостей. Спустя четыре минуты Владислав Цицюра с передачи Станислава Ярового забросил первую шайбу «Витязя» в матче. В конце периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Ивана Морозова сделал счёт 3:1.

В начале третьей двадцатиминутки Николай Голдобин с передач Максима Цыплакова и Павла Порядина забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.