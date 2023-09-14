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Витязь — Спартак. Прямая трансляция
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Дубль Голдобина помог «Спартаку» одержать уверенную победу над «Витязем»

Дубль Голдобина помог «Спартаку» одержать уверенную победу над «Витязем»
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В Москве на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 13-й минуте первого периода Андрей Локтионов с передач Ильи Талалуева и Максима Цыплакова открыл счёт в матче.

На 19-й секунде второго периода Иван Морозов с передач Павла Порядина и Ильи Талалуева упрочил преимущество гостей. Спустя четыре минуты Владислав Цицюра с передачи Станислава Ярового забросил первую шайбу «Витязя» в матче. В конце периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Ивана Морозова сделал счёт 3:1.

В начале третьей двадцатиминутки Николай Голдобин с передач Максима Цыплакова и Павла Порядина забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Талалуев, Цыплаков) – 12:04 (5x5)     0:2 Морозов (Порядин, Зайцев) – 20:19 (5x5)     1:2 Цицюра (Яровой) – 24:14 (5x4)     1:3 Голдобин (Порядин, Морозов) – 38:40 (5x5)     1:4 Голдобин (Цыплаков, Порядин) – 41:52 (5x4)    
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