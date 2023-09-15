«Таков наш путь». Роман Ротенберг — о четвёртом подряд поражении СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с московским «Динамо» (1:3) прокомментировал четвёртое поражение команды подряд.
«Сильный соперник, мы ищем свою игру, уже есть прогресс, у нас длинная дистанция впереди. Ребята возвращаются, Фальковский сыграл первый матч. Претензий нет по самоотдаче, но по дисциплине есть вопросы. Нельзя так много удаляться. Но таков наш путь, будем сильнее. В прошлом году был лучший старт, сейчас старт вот такой. Но будет лучший финиш!» — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
- 15 сентября 2023
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