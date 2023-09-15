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СКА — «Динамо» Москва 1:3, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 15 сентября

СКА потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв московскому «Динамо»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Никишин) – 04:36 (5x4)     1:1 Джиошвили (Гусев, Менелл) – 13:59 (5x4)     1:2 Михайлов (Рашевский, О'Делл) – 16:30 (5x5)     1:3 Джиошвили – 46:57 (5x4)    

На пятой минуте Арсений Грицюк, реализовав большинство с передачи Александра Никишина, вывел СКА вперёд. На 14-й минуте Максим Джиошвили сравнял счёт при игре «пять на четыре». Очки за результативные передачи получили Никита Гусев и Бреннан Менелл. На 17-й минуте Владислав Михайлов вывел москвичей вперёд. Баллы за ассисты на свой счёт записали Дмитрий Рашевский и Эрик О'Делл. На 47-й минуте Максим Джиошвили оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с «Сибирью». «Динамо» 18 сентября примет «Спартак».

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