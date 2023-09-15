СКА потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв московскому «Динамо»

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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

На пятой минуте Арсений Грицюк, реализовав большинство с передачи Александра Никишина, вывел СКА вперёд. На 14-й минуте Максим Джиошвили сравнял счёт при игре «пять на четыре». Очки за результативные передачи получили Никита Гусев и Бреннан Менелл. На 17-й минуте Владислав Михайлов вывел москвичей вперёд. Баллы за ассисты на свой счёт записали Дмитрий Рашевский и Эрик О'Делл. На 47-й минуте Максим Джиошвили оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с «Сибирью». «Динамо» 18 сентября примет «Спартак».