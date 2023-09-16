В КХЛ не осталось команд, которые не проигрывали и не выигрывали в новом сезоне

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).

Таким образом, в КХЛ не осталось команд, которые не проигрывали в новом сезоне. «Торпедо» оставалось последним клубом, не терпевшим поражений. Нижегородцы до матча с «Ак Барсом» одержали пять побед подряд.

Кроме того, сегодня, 16 сентября, «Барыс» на стадионе «Барыс-Арена» в Астане обыграл владивостокский «Адмирал» со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Казахстанский клуб впервые победил в сезоне. Таким образом, теперь каждая команда одержала как минимум по одной победе в чемпионате.