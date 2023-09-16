«Ак Барс» нанёс «Торпедо» первое поражение в сезоне, казанцы отыгрались с 0:2

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).
Первый период прошёл без голов. На 22-й минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 26-й минуте Андрей Белевич удвоил преимущество «Торпедо», забив в меньшинстве. На 28-й минуте Дмитрий Кателевский отыграл один гол. На 35-й минуте Дмитрий Яшкин сравнял счёт. На 44-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Никиты Евсеева забил третий гол в ворота «Торпедо». На 52-й минуте Антон Силаев восстановил равенство — 3:3. На 53-й минуте Станислав Галиев забил четвёртый гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» примет «Витязь». Оба матча состоятся 18 сентября.
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