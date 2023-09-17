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Бек: победа в матче со СКА не получилась «миленькой», но она точно очень важная

Бек: победа в матче со СКА не получилась «миленькой», но она точно очень важная
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Автор дубля в ворота СКА (2:1) нападающий «Сибири» Тейлор Бек прокомментировал победный матч.

«Большая победа, действительно. У нас были тяжёлые предыдущие игры. Мы хотели бы лучше сыграть дома. Предыдущая игра получилась очень тяжёлой с самого начала. Выбыл Тревор Мёрфи, это большая потеря. Но никаких оправданий, нам нужно искать способы победить, мы сделали это сегодня. Эта победа не получилась «миленькой», но она точно очень важная.

Сбросил ли груз ответственности с плеч дублем? Скорее, сбросил в прошлой игре, когда забил первый гол в сезоне. Иногда так бывает – сначала долго не забиваешь, потом сразу несколько раз в течение нескольких игр. Это делает хоккей хоккеем», — сказал Бек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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