«Сочи» обыграл «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд, у Мичкова — ассист

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2).
Первый период прошёл без голов. На 30-й минуте Артур Тянулин с передачи Амира Гараева вывел сочинцев вперёд. Через 25 секунд Данила Галенюк удвоил преимущество «Сочи». На 35-й минуте Руслан Абросимов с передачи Михаила Ильина отыграл один гол. На 42-й минуте Данил Аймурзин сравнял счёт. На 53-й минуте Сергей Попов вновь вывел хозяев вперёд. На 57-й минуте Тимур Хафизов увеличил преимущество сочинцев. Через 25 секунд Дмитрий Моисеев сделал счёт 3:4. На 59-й минуте Амир Гараев поставил точку во встрече. На счету Матвея Мичкова ассист.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 20 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Сочи» 21 сентября примет «Трактор».
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