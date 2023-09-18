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«Сочи» обыграл «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд, у Мичкова — ассист

«Сочи» обыграл «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд, у Мичкова — ассист
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Тянулин (Гараев) – 29:54 (5x5)     2:0 Галенюк (Криштоф, Рендулич) – 30:19 (5x5)     2:1 Абросимов (Ильин) – 34:11 (5x5)     2:2 Аймурзин (Петунин, Барберио) – 41:52 (5x5)     3:2 Попов (Рендулич, Грэм) – 52:37 (5x5)     4:2 Хафизов (Сагадеев) – 56:32 (5x5)     4:3 Моисеев (Абросимов, Давыдов) – 56:57 (5x5)     5:3 Гараев (Галенюк, Мичков) – 58:06 (5x5)    

Первый период прошёл без голов. На 30-й минуте Артур Тянулин с передачи Амира Гараева вывел сочинцев вперёд. Через 25 секунд Данила Галенюк удвоил преимущество «Сочи». На 35-й минуте Руслан Абросимов с передачи Михаила Ильина отыграл один гол. На 42-й минуте Данил Аймурзин сравнял счёт. На 53-й минуте Сергей Попов вновь вывел хозяев вперёд. На 57-й минуте Тимур Хафизов увеличил преимущество сочинцев. Через 25 секунд Дмитрий Моисеев сделал счёт 3:4. На 59-й минуте Амир Гараев поставил точку во встрече. На счету Матвея Мичкова ассист.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 20 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Сочи» 21 сентября примет «Трактор».

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