Дементьев назвал причины провала СКА на старте сезона

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мыслями о причинах неудачного старта сезона СКА.
«Неудовлетворительный результат СКА на старте чемпионата КХЛ скорее тенденция, нежели закономерность. Хотя и объективных причин хватает. Тенденция заключается в том, что в последние чемпионаты КХЛ практически все команды играют сериями выигрышей и поражений. Чемпионат длинный, главное — не проигрывать в матчах на вылет.
К объективным причинам, в первую очередь, я отнесу смену большого числа игроков в межсезонье. Сам подбор игроков сомнений не вызывает, они все талантливые и мастеровитые. Нужно время, чтобы они смогли «притереться» друг к другу как коллектив единомышленников вне льда. На льду должны появиться новые связки и нащупано взаимопонимание среди партнёров, особенно это важно для большинства. Далее немаловажный фактор, на который влияет большая смена игроков, это объяснение схем и требований тренерского штаба. Бывшие игроки были обучены, а сейчас тренерам нужно заново обучать вновь пришедших игроков требованиям к игре. Здесь нужно только терпение тренерского штаба в объяснении требуемых установок и контроль их исполнения. В общем, я с оптимизмом смотрю в будущее этой команды», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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