Форвард «Витязя»: пока у меня нет мыслей, что каждая игра — это шаг к НХЛ

Нападающий «Витязя» Станислав Яровой оценил поражение от «Ак Барса» (4:5 ОТ) и рассказал о своих мыслях по поводу отъезда в НХЛ, где его задрафтовала «Каролина Харрикейнз».

«На Казань был бешеный настрой? Конечно, у нас пока с начала сезона неудачные игры пошли. Не знаю, из-за того, что начало сезона ещё, мы друг к другу не подстроились. Но эта игра показала, что мы можем играть в пас и создавать моменты. Конечно, ошибки есть, это хоккей, но мы не роботы. От игры к игре мы будем добавлять.

Я очень рад, что мы сразу же забили. Это было очень важно. Потому что те игры мы первый и последний период играли плохо. Концовки, и начало тоже. Был фокус на то, чтобы начать и закончить первый период хорошо. Здорово начали, гол в первой смене, ну и ребята раскрепостились. Думаю, было видно, что игра уже более-менее налаживается, создавали какие-то моменты в атаке, созидали, открывались друг под друга. В обороне игру всё равно надо подтягивать.

В Казани ребята техничные, есть исполнители, но ничего в этом страшного особо нет. У нас есть система. Думаю, мы достойно сыграли. Жизнь так распорядилась, проиграли, но очко забрали, тоже этому очень рады. Дальше — больше, надеюсь. От матча к матчу уже начинаем добавлять. Так что я рад за команду, рад за себя, что тоже смог забить. Да, и Барак отличился, не шло у него с предсезонки, наконец-то забил. Раздуплили (улыбается)! Думаю, сейчас все воспряли духом, и этот выезд мы будем максимально забирать. Надеюсь, он даст нам глоток воздуха. Здесь нам немного не удалось сохранить преимущество в конце и забрать игру в основное время.

Задрафтовала «Каролина», насколько это мотивирует? Мне много историй рассказывают, как люди, тот же Кузнецов или Овечкин, уезжали в Америку. Как минимум через два года, пока контракт здесь. Пока у меня нет мыслей, что каждая игра – это шаг к НХЛ. Понятно, что в Америку, за океан хочется, это мечта, но у меня обязательства перед клубом, надо доказывать здесь. Мне надо набраться опыта и показывать более стабильную игру», — сказал Яровой в интервью Metaratings.ru.

За восемь сыгранных матчей текущей регулярки Яровой забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка.