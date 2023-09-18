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Вратарь «Витязя» Шикин в ярости разломал клюшку о ворота после поражения в овертайме

Вратарь «Витязя» Шикин в ярости разломал клюшку о ворота после поражения в овертайме
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Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин разломал клюшку после поражения в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:5 ОТ).

На первой минуте дополнительного времени казанцы убежали в атаку. Вадим Шипачёв на входе в зону отдал передачу на Дмитрия Яшкина. Чешский нападающий нанёс бросок, Шикин выручил свою команду, но шайба выскочила на крюк Шипачёву. Форвард перевёл её в ворота и принёс победу «Ак Барсу». Шикин вскочил и разломал клюшку о штангу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Витязь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0).

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