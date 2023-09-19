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Ротенберг назвал имя нового капитана СКА после серии поражений клуба

Ротенберг назвал имя нового капитана СКА после серии поражений клуба
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что новым капитаном СКА стал Александр Кадейкин, который сменил Марата Хайруллина.

«На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши.

Он был с нами в победный сезон-2014/2015, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0-3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием.

Марат Хайруллин остаётся лидером команды в раздевалке и за её пределами и будет выполнять роль ассистента капитана. Также ассистентом будет назначен Артём Сергеев.

Огромная благодарность болельщикам за полные трибуны на каждом матче. Вся команда чувствует вашу поддержку. Увидимся в среду на игре. Вместе будем идти вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне КХЛ.

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