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«Барыс» заключил новый контракт с нападающим Мусоровым

«Барыс» заключил новый контракт с нападающим Мусоровым
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Нападающий Максим Мусоров заключил с казахстанским «Барысом» двухсторонний контракт сроком на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что сегодня, 20 сентября, нападающий должен присоединиться к основной команде.

22-летний Максим Мусоров выступает в «Барысе» с 2019 года. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провёл 47 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. Показатель полезности форварда составляет «+2».

«Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала семь очков после семи игр. В ближайшем матче «Барыс» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в четверг, 21 сентября, на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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