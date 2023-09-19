«Барыс» подписал контракт с 34-летним чешским нападающим Червены

«Барыс» подписал соглашение с 34-летним чешским нападающим Рудольфом Червены, сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что контракт с форвардом заключён до конца сезона-2023/2024.

Напомним, минувший сезон Червены провёл в «Адмирале». В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги чешский нападающий принял участие в 60 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 20 очков при общем показателе полезности «-4». В плей-офф Червены сыграл ещё 12 матчей, не забив голов, но сделав три ассиста.

В КХЛ чех также выступал за «Слован» и рижское «Динамо». Суммарно на его счету 161 матч в лиге и 58 (31+27) результативных баллов при общем показателе полезности «-23».