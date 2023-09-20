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«Лада» объявила о расторжении контракта с защитником Лисовым

«Лада» объявила о расторжении контракта с защитником Лисовым
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Тольяттинская «Лада» на своём официальном сайте объявила об уходе из команды защитника Никиты Лисова. Контракт 29-летнего хоккеиста с тольяттинским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Хоккейный клуб «Лада» благодарит Никиту за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшем», — гласит сообщение пресс-службы тольяттинской команды.

Лисов перешёл в «Ладу» летом 2023 года. За тольяттинцев защитник успел сыграть 10 матчей на различных предсезонных турнирах, в которых набрал 2 (1+1) очка. В официальных играх Лисов за «Ладу» так и не дебютировал.

Ранее Лисов выступал в КХЛ за «Нефтехимик», «Адмирал», «Авангард», «Сочи», «Амур», СКА и «Витязь». Также защитник успел поиграть за несколько клубов ВХЛ.

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