«Видел стереотип, что у русских домашние медведи». Интервью с канадской звездой «Лады»

«Лада» ярко начала сезон. Несмотря на то что первые игры тольяттинцев после возвращения в КХЛ прошли не слишком удачно, в дальнейшем новички лиги провели ударный отрезок, выиграв четыре из пяти последних матчей. В числе «жертв» «Лады» оказался даже лидер Востока магнитогорский «Металлург», а сам клуб из Самарской области по итогам гостевой серии вошёл в топ-4 своей конференции.

Одной из главных звёзд тольяттинцев является её канадский легионер Скотт Космачук. До недавних пор в России о нём не знали абсолютно ничего. Однако Скотт вместе с соотечественником Троем Джозефсом и ветераном КХЛ Дмитрием Кугрышевым сформировал главное ударное звено «Лады» — за восемь матчей эти игроки набрали 22 очка на троих, из которых семь результативных действий (два гола и пять передач) на свой счёт записал Космачук.

«Чемпионат» пообщался со Скоттом 3 сентября – на следующий день после первого матча «Лады» после возвращения в КХЛ, в котором канадец дебютировал в нашей лиге. Из первой части эксклюзивного интервью вы узнаете:

как Скотт пришёл в хоккей;

с кем из россиян он играл в одной команде в юниорском хоккее;

какие эмоции испытал от бронзы на ЮЧМ-2012;

что думает об Андрее Василевском;

почему звёзды АХЛ зачастую не могут проявить себя в НХЛ;

возможна ли ещё одна драка Скотта с Тревором Мёрфи;

чем хороша атмосфера на матчах в Германии;

как Скотт оказался в «Ладе»;

и успел ли он столкнуться со стереотипом о русских вживую.

«Мы стали частью истории «Лады». Это впечатляет»

— Каковы ваши впечатления от первой игры в КХЛ?

— Я очень впечатлен. Честно, даже не знал, чего ожидать. КХЛ – очень хорошая лига, в ней играет много классных игроков. «Лада» — новый клуб для лиги, мы относительно недавно собрались всей командой. Наш соперник был хорош. Я провёл не так много времени в команде, прибыл из Канады довольно поздно. Мне показалось, что игра была высокоскоростной, техничной, приходилось быстро принимать решения. Соперник хорошо двигал шайбу, катался, видел площадку. В целом после первой игры я очень впечатлён лигой и своей командой, мы навязали борьбу.

— Ожидали такие скорости и уровень борьбы?

— Да. КХЛ – одна из лучших лиг в мире. Я всё ещё осваиваюсь здесь. Не собираюсь ждать, что лига предложит мне, постараюсь играть в свою игру. Сама игра была очень быстрой. Здесь крупногабаритные игроки, в этом разница между КХЛ и другими лигами, в которых я выступал ранее. Защитники очень крупные, грамотно используют клюшки. Общий уровень мастерства очень высок.

— Знали, что «Лада» провела первый матч в КХЛ за пять лет?

— Да. Знаю, что команда раньше была в лиге, а затем отсутствовала пять лет, как вы и сказали. Это большое событие для клуба, города и особенно для нас, игроков, ведь мы стали частью истории «Лады». Это впечатляет. Энергия на арене вчера была невероятной.

— Для России вы пока игрок-загадка. Расскажите о себе.

— Изначально я был правым вингером, но легко могу играть на левом фланге, да и в любом месте, где понадоблюсь. Я тот игрок, который предпочтёт бросить, нежели отдать пас, мне нравится забивать голы. Люблю играть на высокой скорости в энергичном стиле. Выкладываюсь и в чужой, и в своей зоне. Стараюсь играть в силовой хоккей, когда для этого есть возможность. Как-то так.

— Вы говорите, что любите бросать, но при этом играете на правом фланге с правым хватом, а на утренней раскатке при отработке большинства занимали место разыгрывающего. Не очень подходит под ваше описание.

— Я разносторонний игрок, могу подстроиться под разные игровые ситуации. Всё ещё пытаюсь разобраться, что работает в наших звеньях, а что нет. Куги (Дмитрий Кугрышев. – Прим. «Чемпионата») тоже правый вингер, он очень техничный. На тренировке мы частенько меняемся позициями, чтобы понять, как нам будет удобнее играть. В прошлом сезоне мне хорошо удавалось играть посередине в большинстве. Когда шайба попадает ко мне и у меня есть возможность бросить, я брошу. Но позиция в центре очень важна с точки зрения движения шайбы.

Скотт Космачук Фото: hclada.ru

«Сложно сказать, чем бы я занимался, если бы не хоккей»

— Как начался ваш путь в хоккее?

— Сколько себя помню, всю жизнь провёл на коньках. У меня есть два старших брата, они больше не играют, только если иногда в качестве развлечения. Как младший брат я всегда хотел идти по их стопам. Когда приходил на их игры, всегда брал с собой свою мини-клюшку, играл на катках неподалёку. Потом стал постарше, начал играть в команде одного из старших братьев с ребятами на два года старше. Это дало мне определённое преимущество, когда я перешёл в свою возрастную категорию.

С самого детства у меня выработалась любовь к игре, она прошла со мной через годы. Многие мои друзья всё ещё играют в НХЛ, Европе, по всему миру. Я рос с любовью к хоккею, это моя жизнь. И она привела меня сюда.

— Вы выросли в городке под названием Ричмонд-Хилл. Какие там были альтернативы, если не хоккей?

— Ричмонд-Хилл — пригород Торонто, часть агломерации Большой Торонто. Сложно сказать, чем бы я занимался, если бы не хоккей, поскольку в хоккее провёл всю жизнь – играл в команде, на уличных дорогах с соседями или другими детьми. Торонто – большой хоккейный город, там играют «Мэйпл Лифс». Это буквально разносится по всем новостям. Куда ни глянь, везде хоккей, хоккей, хоккей.

Я всегда интересовался разными видами спорта, умею всё понемногу – мне нравятся гольф, рыбалка, хайкинг, велоспорт. Весь доступный спорт. Летом мы с друзьями играем в бейсбол, волейбол. Это помогает развивать атлетичность, быстрое мышление, которые можно использовать и на льду. Так что, скорее всего, я бы просто занимался другим видом спорта. Но стал хоккеистом.

— По юниорке вы играли в «Гелфе», провели несколько хороших сезонов, всегда были одним из лучших бомбардиров команды. Ожидали, что над драфте вас выберут выше (под общим 70-м номером Космачука в 2012 году выбрал «Виннипег». – Прим. «Чемпионата»)?

— Сложный вопрос. На драфте присутствуют игроки со всего мира, не только из лиги Онтарио, где я играл. Хоть я и демонстрировал хорошую результативность, всегда стоял вопрос, получится ли перенести её на уровень НХЛ, смогу ли забивать там, ведь это элита элит. Всё дело в том, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Многое зависит от того, нужен ли командам такой игрок, как я. Здорово уходить с драфта так высоко, насколько это возможно. Но всё происходит не просто так. Я доволен путём, который прошёл, он привёл меня в прекрасный хоккейный город и в прекрасную команду – «Ладу».

— В «Гелфе» вы играли с одним россиянином.

— Да, с Андреем Педаном. Мы очень хорошо подружились, завтра сыграем друг против друга. Когда играл в «Гелфе», жил в приёмной семье, которая знала много языков. Женщина из этой семьи была из Чехии, но говорила по-русски, по-немецки, по-фински, даже не знаю, на скольких ещё языках… Когда Андрей приехал в Канаду, он практически не говорил по-английски, и эта женщина немного помогала ему. Сам Андрей жил с бабушкой, которая переехала из России. Мы часто проводили время вместе благодаря этой связи. Когда его выбрали на драфте, он тренировался летом в Канаде с Гэри Робертсом (экс-игроком клубов НХЛ, создателем собственного тренировочного центра подготовки. – Прим. «Чемпионата») и жил в моей семье. Забавно видеть, как жизнь прошла полный круг – он был в Канаде, теперь я оказался в России.

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— Вы всё ещё держите связь?

— Когда был в Канаде, мы общались не так часто из-за разницы в часовых поясах. Хоккейный мир небольшой – когда проводишь каждый день с кем-то на льду, в одной команде, становишься с ним друзьями на всю жизнь. Пусть мы и не переписываемся и не созваниваемся каждый день, связь, которая рождается благодаря хоккею, является особенной.

— Советовались с ним перед переездом в Россию?

— Да, у нас был небольшой разговор, перед тем как я подписал контракт с «Ладой». Тогда я не знал, что «Лада» является новой командой для лиги, вообще почти ничего не знал о ней и о том, что представляет из себя КХЛ изнутри. Мы немного поговорили об этом. Помимо Андрея, я знаю многих канадцев, которые здесь играют. Многих русских игроков я встречал в канадских юниорских лигах. Поэтому у меня было много людей, с которыми я мог бы поговорить, чтобы понять, куда еду.

«В Торонто привыкаешь видеть высокий уровень на повседневной основе»

— В 2012 году вы со сборной Канады завоевали бронзу на ЮЧМ. Помните что-нибудь с того турнира?

— Это был отличный опыт. После длительного сезона в ОХЛ я получил вызов из сборной. Это большая честь – играть за свою страну, надевать свитер с её гербом. Тогда я впервые побывал в Европе. Прага, да и вся Чехия – отличное место. Мы закончили на третьем месте, но метили в золотые медали. Хоть это и так хорошее достижение, всё равно есть осадок.

Было здорово впервые сыграть против европейских команд, там были собраны лучшие игроки со всего мира. Интересно было посмотреть на их стиль игры. Я был впечатлён тем, насколько много было техничных и быстрых игроков. В Торонто очень много хоккеистов, и иногда кажется, что все лучшие там, ты привыкаешь видеть высокий уровень на повседневной основе. Однако на том турнире я встретился с русскими, чехами, финнами, которые тоже играют отлично. Не скажу, что это было столкновением с реальностью, но в тот момент понял, что за пределами Канады многое гораздо лучше, чем я думал.

— Вы тогда впервые сыграли на такой большой площадке?

— Если я правильно помню, да. Каждый каток чем-то отличается, но на площадке европейского размера тогда оказался в первый раз. Потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть. Особенно при игре в большинстве – на канадских площадках ты чуть ли не упираешься в бортик, а здесь находишься к нему уже не так близко. Когда переехал играть в Германию, все катки были европейского размера. У меня ушло где-то 5-10 игр, чтобы понять, как мне правильно располагаться на льду.

— В четвертьфинале ЮЧМ вы играли со сборной России.

— Если прошерстить историю хоккея, всегда можно увидеть Канаду, США, Россию в топе. Встреча в четвертьфинале с другой топ-сборной была сюрпризом. Даже несмотря на то что это всего лишь четвертьфинал, было ощущение чемпионского матча. Ведь у нас известное соперничество с Россией. В таких матчах эмоции всегда на пределе, хочется сделать всё возможное для победы. Очень рад, что тогда мы выиграли, выбили Россию и продвинулись в следующий этап. Это было хорошее ощущение. Но в целом после турнира я чувствовал себя не очень хорошо.

— Почему?

— Каждый из нашей команды должен был уйти в первом-втором раундах драфта. С того дня, как этих ребят выбрали на драфтах лиги Онтарио, лиги Квебека, Западной хоккейной лиги, каждый был одним из ведущих игроков своей лиги. На таком турнире они собираются вместе, тогда появляются новые возможности заявить о себе. Иногда в команде слишком много таланта, и у некоторых игроков может не появиться шанса блеснуть и показать, из чего они сделаны. На том турнире я чувствовал себя таким игроком. У нас было так много талантливых игроков на каждой позиции. Если ты играешь плохо, на твоё место быстро придёт другой. Это работает и здесь.

— Помните, кто был вратарём сборной России в четвертьфинале?

— Нет, но, если скажете его имя, уверен, что вспомню.

— 100%. Андрей Василевский.

— Он уже тогда был крупным парнем. Василевский – один из лучших в своём деле, возможно, даже лучший в мире прямо сейчас. Такие игроки не появляются по щелчку пальца, он уже тогда был очень хорошим вратарём. Для нас было серьёзным испытанием поразить его ворота. Тогда мы сделали это четыре раза, было здорово.

— Не все ожидали, что его задрафтуют так высоко.

— Он стал первым вратарём, которого задрафтовали в 2012-м. В НХЛ есть много скаутов, которые смотрят каждую игру. Для каждой команды первый выбор – серьёзное вложение. Скауты «Тампы» провели отличную работу. Для меня было неожиданно, что некоторые игроки ушли выше меня в первом-втором раундах, хотя я был лучше по статистике. Но, как я уже сказал, многое зависит от того, что нужно командам. Возможно, на тот момент они нуждались в игроках, заточенных на силовой хоккей, оборонительных центрах, защитниках оборонительного плана, специалистах по игре в большинстве. «Тампе» был нужен вратарь, и их выбор окупился.

Андрей Василевский Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

«Быть задрафтованным в НХЛ – большая честь»

— У вас были интервью с клубами перед драфтом?

— Кажется, у меня были интервью почти со всеми командами. С «Виннипегом», который меня выбрал, у меня было два или три интервью. Им нужно было убедиться, что я хороший игрок на льду и хороший человек за его пределами. Немного удивило, что меня выбрали именно «Джетс», но быть задрафтованным любой командой НХЛ уже само по себе является большой честью.

— Приятнее ли было как канадцу попасть именно в канадский клуб?

— Да, в какой-то степени это особенное чувство. В НХЛ всего семь канадских команд. Даже не вспомню, когда кто-то из них выигрывал Кубок Стэнли. Над этим очень часто шутят в Америке. Было бы здорово поиграть в «Виннипеге» подольше и помочь им выиграть Кубок.

— Больно ли от факта, что последний раз канадский клуб брал Кубок Стэнли ещё до вашего рождения?

— Не скажу, что это больно, но выиграть Кубок для Канады было бы определённо здорово. С другой стороны, Канада обычно очень хороша на Олимпиаде. Выигрывать турнир с такими сильными игроками, которые есть у России, США, Финляндии, Швеции, — тоже особенное чувство.

Сборная Канады – победитель хоккейного турнира на Олимпиаде-2010 Фото: РИА Новости

¬- Драфт 2012 года дал миру не так много элитных канадских форвардов.

— Да, тогда в первом раунде ушло много защитников, даже вратарь. Всегда интересно посмотреть, как всё обернётся впоследствии. Некоторых игроков вообще не выбрали, но потом они провели хорошую карьеру.

— Может ли это быть как-то связано с программой развития в Канаде? Тогда не хватало форвардов, сейчас есть проблема с вратарями. Как будто в какой-то момент делается больший акцент на развитии одной позиции.

— Не думаю, что это связано. На следующих драфтах после моего было очень много техничных нападающих, сейчас также много молодых талантливых форвардов, которые становятся звёздами уже в раннем возрасте. Лига Онтарио – очень атакующая, там много забивают. Обычно в каждой команде есть пара человек, которые набирают много очков. Мне кажется, дело в уверенности. Многие хоккеисты могут заиграть в НХЛ, но часто всё зависит от их уверенности и предоставленных возможностей в определённый момент времени.

Что касается вратарей – в канадских лигах так много забивают, что это может сказываться на их уверенности. Они развиваются не так, как должны. Из Европы же часто приезжают большие техничные защитники с хорошим катанием и большие вратари. Так что дело скорее не в программе развития, а в самих игроках.

«Хочу побыть предвзятым, поэтому между Хеллебайком и Василевским выберу Хеллебайка»

— Следующим, кого «Виннипег» задрафтовал после вас, был Коннор Хеллебайк – пятый раунд, 130-й пик. Ожидали, что он станет звездой?

— Наш первый год в качестве профессионалов прошёл в «Сент-Джонсе» (фарм-клуб «Виннипега» в АХЛ с 2011 по 2015 год. – Прим. «Чемпионата»), и мы жили вместе. У меня получилось увидеть в первых рядах, что он делал за пределами льда, как готовился к матчам, что делал, чтобы стать лучше. Сразу был виден его менталитет – он хотел быть среди лучших голкиперов НХЛ. Он очень высокий – 193 см, так что когда прорываешься к его воротам, то почти не видишь сетку – настолько он крупный. Он очень атлетичный, уделяет много внимания деталям. Это топ-вратарь по меркам НХЛ, он был ключевой частью всех успехов «Виннипега», нередко в одиночку выигрывал матчи в последние пару лет.

— Стоит ли ему покинуть «Виннипег»? Он действительно порой тащит команду на своём горбу.

— На это можно посмотреть с разных сторон. Игра в команде, которая не борется за Кубок Стэнли, может быть плюсом для него, потому что в ней он блистает. Он делает важные сейвы, получает внимание. Люди видят, каким высококлассным голкипером он является. В топ-клубе можно получать не так много игрового времени и в какой-то степени развития, потому что даже на таком уровне нужно становиться лучше каждый день.

Исходя из тех его интервью, которые я слышал, он определённо думает об уходе. Он хочет выиграть трофей, соревноваться на высшем уровне. Коннор провёл в «Виннипеге» много лет, иногда полезно начать всё с чистого листа в другом месте. Поиграть в другой системе с другими игроками, почувствовать себя в новой атмосфере, вновь зажечь искру в своей игре.

— Хеллебайк или Василевский?

— Хочу побыть немного предвзятым, поэтому выберу североамериканца, а не европейца. Тем более что это мой друг. Всегда хочется, чтобы твои друзья преуспевали и добивались успеха. В конце концов, они оба являются великолепными голкиперами. Я был бы счастлив играть в одной команде с кем-либо из них.

«В НХЛ конкурируешь со звёздами. Но ты же не сможешь выбить из состава Кучерова или Макдэвида»

— Вы хорошо провели последние годы в юниорке и резво начали в АХЛ. Ожидали скорого шанса дебютировать в «Виннипеге»?

— Всегда есть надежда. Я всегда мечтал быть игроком НХЛ. Мне повезло быть задрафтованным и провести там несколько матчей. Думаю, я хорошо смотрелся, когда играл в «Виннипеге». Просто оказался там не в то время. Когда я был задрафтован, в «Джетс» был самый большой пул проспектов в НХЛ, там было много хороших игроков. Сложно пробиться в НХЛ и ещё сложнее остаться там. В моё время там «Виннипег» фокусировался на развитии игроков внутри системы, не в НХЛ. Даже если ты хорошо играл, клуб подтягивал к основе более возрастных и опытных игроков. Сейчас молодым игрокам дают больше шансов, чтобы вселить в них уверенность, настроить их игру, дать веру, что они смогут играть в НХЛ. Будь я задрафтован на несколько лет позже или раньше, возможно, всё бы могло сложиться по-другому. Но имеем то, что имеем.

Скотт Космачук в «Виннипеге» Фото: IMAGO/ТАСС

— Многие более возрастные игроки хорошо показывают себя в АХЛ, но при переходе в НХЛ проваливаются.

— Если ты один из лучших игроков в АХЛ, набираешь много очков, находишься на пике своей игры, ты поднимаешься в НХЛ и конкурируешь с такими хоккеистами, как Никита Кучеров, Коннор Макдэвид, Патрик Кейн, и многими другими звёздами. Ты же не сможешь выбить их из состава, верно? Нужно найти способ вписать себя в команду и лигу с помощью других навыков и умений – игра в меньшинстве, в обороне, силовая борьба, стойкость. Если игрок только и умеет, что набирать очки, и он получает вызов в НХЛ, будет ли такой хоккеист играть в первом-втором звеньях? Может быть, а может, и нет. Обычно такие игроки оказываются в нижних звеньях, а это звенья чекеров, парней, которые могут потолкаться и подраться. Если такие атрибуты есть в твоей игре, для тебя найдётся место.

— В АХЛ вы частенько дрались. Можем ли мы увидеть нечто подобное в КХЛ?

— Если ситуация потребует этого, я готов. Но вообще я приехал сюда придать скорости и мастерства команде, набрать как можно больше очков. Однако если понадобится вступиться за партнёров, обязательно это сделаю. Если у меня спад, я плохо играю, это поможет мне войти в игру. Возможно, в этом сезоне вы сможете увидеть нечто подобное.

— В матче с «Трактором», как показалось, вы пытались разнять игроков, а не участвовали в стычках.

— Вчера были стычки в те моменты, когда мы должны были играть в большинстве, и, если бы кто-то из нашей команды ударил соперника, удалили бы обоих. Иногда нужно сыграть умно. Для драки нужно подобрать удачное время. Вчера я провёл много времени на льду для первого матча, было слишком много эмоций. Мы проигрывали 1:2, забить гол нам было нужнее, чем подраться. В такие моменты лучше немного успокоиться.

— Одним из ваших противников по кулачным боям в АХЛ был Тревор Мёрфи, который сейчас играет в «Сибири». У вас остались незаконченные дела? Стоит ли нам ждать вторую часть?

— (Смеётся.) Думаю, в тот раз я решил все вопросы с ним. Все обиды в прошлом, это часть игры. Сейчас мы в России, очень далеко от дома. Здесь не так много англоговорящих. На льду, конечно, друзей нет, однако было бы неплохо завести что-то типа дружбы за его пределами. Время покажет, но, как я уже сказал, я готов и подраться (смеётся).

Видео драки Скотта Космачука и Тревора Мёрфи в АХЛ.

«В АХЛ выгораешь от пустых мест на трибунах»

— После нескольких лет попыток пробиться в НХЛ вы уехали в Европу. Это было целиком ваше решение или же что-то заставило покинуть Северную Америку?

— Немного и того, и другого. Где бы я ни играл, мне хочется показать всё, что у меня есть, на льду. Мой последний год в Америке был в «Колорадо Иглз». Тогда меня замучили травмы, команда играла не так хорошо, как мы надеялись. Это решение мы с агентом принимали исходя из того, что будет лучше для моей карьеры. Конечно, я бы хотел остаться, играть в НХЛ, но такова жизнь. КХЛ – прекрасная лига, я рад быть здесь.

— С «Колорадо» у вас был двусторонний контракт, хотя за год до этого было только одностороннее соглашение в АХЛ. В «Иглз» были перспективы пробиться выше?

— Перед «Колорадо» я играл в «Хартфорде», провёл хороший сезон и заработал возможность подписать контракт в НХЛ. Я был рад этому. Возможно, в «Колорадо» получил не так много возможностей, меня использовали не так, как мне хотелось бы. Наставала пора двигаться дальше, но варианты перед следующим сезоном меня не устраивали, поэтому я уехал в Европу.

— Каким получился ваш опыт в Европе?

— Мне там понравилось. Первый европейский контракт я подписал в ноябре в Германии, так что у меня была возможность дополнительно потренироваться летом. АХЛ – замечательная лига, в ней много хороших хоккеистов, но фан-базы там так себе. Там играют в маленьких городах. Иногда матчи проходят на больших аренах, но туда приходит пара тысяч человек, и ты смотришь на пустые места повсюду. От такого выгораешь. Хоккей там хорош, но болельщики – часть игры, они заряжают энергией. Если играешь с командой, которую активно поддерживают, это может сыграть против тебя. В Германии фанаты безумные! Они пьют пиво перед матчем, сходят с ума на трибуне. Помню свою первую домашнюю игру. Тогда я почувствовал, что снова получаю удовольствие. Это было просто вау. Я мало знал о европейском хоккее, поэтому было здорово увидеть такую поддержку и любовь со стороны болельщиков.

Скотт Космачук во время игры в Германии Фото: IMAGO/ТАСС

«Не думаю, что медведи водятся в Тольятти»

— Как в вашей истории появилась «Лада»?

— КХЛ всегда была на моём радаре. Как я сказал, это одна из лучших лиг в мире. Она была моей целью с момента прибытия в Европу, я хотел здесь играть. Мой путь сюда лежал через Германию, Австрию и Финляндию. В Финляндии хорошая лига, многие скауты из КХЛ смотрят её матчи. Мой план заключался в том, чтобы провести хороший сезон в Финляндии и оказаться замеченным в КХЛ. Хорошо, что это произошло.

В «Ладе» собрана новая команда. Знаю, что здесь много игроков из СКА, с петербуржским клубом выстроились хорошие отношения. Я оказался здесь в правильное время. Клуб искал такого игрока, как я, – быстрого, техничного, способного забивать голы. Всё произошло достаточно быстро – пара разговоров моего агента с клубом, затем мы всё обсудили между собой. Когда получил предложение, то даже не раздумывал – хотел оказаться в КХЛ и показать себя здесь.

— Вам наверняка пришлось потратить какое-то время, чтобы побольше узнать о «Ладе».

— Так всегда. Даже если мне позвонит команда из Северной Америки, мне всё равно потребуется время, чтобы изучить её. Я примерно знаком с городами, где мне надо будет жить. Но по вопросам тренера, команды, возможностей, которые у меня будут, всегда нужно делать домашнюю работу. У меня было не так много времени, чтобы ответить на предложение «Лады», потому что здесь хотели собрать команду как можно быстрее. Когда мы начали общение c клубом, я сразу стал изучать клуб, обратился к Андрею Педану, к некоторым канадцам в лиге – Лайпсику, Беку, к нескольким ребятам из «Куньлуня», включая Райана Спроула и Джейка Челиоса.

Здесь много игроков, с которыми или против которых я когда-то играл. Хоккейный мир очень мал, обычно никто не отказывает в помощи. Игроки рады поделиться мнением о лиге. Я смотрел КХЛ по телевизору. Думаю, это хорошая лига для меня – очень быстрая. Здесь просто играешь, не приходится так много думать. Используешь то, чему научился за годы карьеры.

— Были ли другие варианты летом, помимо «Лады»?

— Конечно, были другие предложения. Но КХЛ – лучшая лига Европы. Когда получил предложение отсюда, то посчитал это отличной возможностью. И вот я здесь.

— Многие иностранцы, поигравшие в КХЛ, возвращаются на родину и рассказывают всякие интересные истории. Недавно такими поделился Зак Бойчак, рассказав о «русском газе» и деньгах от КГБ. Не сталкивались с такими историями или стереотипами о России?

— (Смеётся.) Нет, таких историй не слышал, придётся поискать в интернете. Единственный стереотип, с которым я реально сталкивался в соцсетях – у русских есть домашние медведи. Но я здесь, чтобы играть в хоккей. Надеюсь, мне больше не придётся ни о чём беспокоиться, кроме как о помощи команде (смеётся).

— Пока никаких медведей не было?

— Пока никаких медведей, только пара шуток в команде. Не думаю, что они водятся в Тольятти (смеётся).