Фёдоров — о деле Федотова: ИИХФ вынесла ангажированное решение в пользу НХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что решение Международной федерации хоккея в отношении контракта голкипера Ивана Федотова «ангажированное в пользу НХЛ».

«История не сложная. Технически мы в правовом поле. Есть много юридических доказательств, которые обосновывают точку зрения ЦСКА, точку зрения КХЛ, которая зарегистрировала контракт, и точку того, что Ваня хочет продолжить и вернуться на тот уровень как можно быстрее, и он выбрал этот вариант.

Всё остальное — это шумиха, домыслы. Многие журналисты и эксперты не знают, о чём они говорят. Это не в укор им, просто им недоступны те документы, которые доступны тем людям, которые отвечают за этот процесс. ИИХФ вынесла ангажированное решение. Вообще вопросов нет. Ангажированное решение в пользу НХЛ.

Клуб «Филадельфия Флайерз» по правилам НХЛ (соглашение между ассоциацией игроков и хозяевами клубов) не сделал шаги, когда Иван не приехал в тренировочный лагерь.

Как я уже сказал, мы в правильном правовом поле. Я не знаю, что я могу говорить, а что — нет, но наше дело правое – это факт. Поэтому Федотов будет играть, другой установки пока я не слышал и не получал», — сказал Фёдоров в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».