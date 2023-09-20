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«Металлург» дома в серии буллитов обыграл «Автомобилист»

«Металлург» дома в серии буллитов обыграл «Автомобилист»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

На пятой минуте первого периода Алексей Бывальцев с передач Стефана Да Косты и Сергея Широкова открыл счёт в матче. Спустя минуту Робин Пресс с передач Жан-Себастьена Ди и Люка Джонсона восстановил равенство в счёте.

Во втором и третьих периодах команды голов не забили.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Григория Дронова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Да Коста, Широков) – 04:41 (5x4)     1:1 Пресс (Ди, Джонсон) – 05:46 (5x5)     2:1 Дронов – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Металлург» отправится в гости к «Северстали» 23 сентября, «Автомобилист» проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым» 22 сентября.

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