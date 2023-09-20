Коньков: «Куньлунь» раньше раздавал очки, сейчас ситуация обратная

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил последние результаты «Куньлунь Ред Стар» в текущем сезоне.

«Цифры Смита говорят сами за себя. 56 бросков в матче с «Амуром» нужно ещё умудриться отбить. Нужно отметить всю команду. Мы привыкли к тому, что в последние годы «Куньлунь» был командой, которая раздавала очки. В этом же сезоне мы наблюдаем обратную ситуацию. «Драконы» составляют конкуренцию своим соперникам. Когда вратарь ловит, игроки прекрасно понимают, что у них есть надёжный рубеж, поэтому действуют более раскрепощённо. Это не раз случалось во многих командах, которые не рассчитывают на высокие позиции. Именно там голкиперы проявляют себя. Там они являются более чем 50% команды.

Когда по твоим воротам наносится большое количество бросков, ты набираешь хорошую форму. Но без хорошей обороны вратарю тяжело справиться. Речь не только об обороне, но и в целом о тактике игры в своей зоне. Из любого голкипера можно сделать как Третьяка, так и решето. Сегодняшний результат неслучаен. Наверное, сейчас у «Куньлуня» одно из самых удачных начал сезона, и вратарь Джереми Смит вносит в это дело большую лепту», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».