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Антон Шенфельд близок к переходу в «Куньлунь»

Антон Шенфельд близок к переходу в «Куньлунь»
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Бывший нападающий новосибирской «Сибири» Антон Шенфельд близок к переходу в «Куньлунь».

«Антон Шенфельд проходит медицинское обследование, ведётся работа по подписанию контракта до конца сезона, мы близки к соглашению», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе китайского клуба.

30-летний Шенфельд — уроженец Магнитогорска и воспитанник местного «Металлурга». За свою карьеру нападающий успел поиграть за родной клуб, тольяттинскую «Ладу», нижегородское «Торпедо» и «Сибирь».

Всего в КХЛ на счету Шенфельда с учётом плей-офф 508 матчей и 199 (65+134) очков при показателе полезности «-58».

«Куньлунь» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ с 10 очками после девяти сыгранных матчей.

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