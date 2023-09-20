Антон Шенфельд близок к переходу в «Куньлунь»

Бывший нападающий новосибирской «Сибири» Антон Шенфельд близок к переходу в «Куньлунь».

«Антон Шенфельд проходит медицинское обследование, ведётся работа по подписанию контракта до конца сезона, мы близки к соглашению», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе китайского клуба.

30-летний Шенфельд — уроженец Магнитогорска и воспитанник местного «Металлурга». За свою карьеру нападающий успел поиграть за родной клуб, тольяттинскую «Ладу», нижегородское «Торпедо» и «Сибирь».

Всего в КХЛ на счету Шенфельда с учётом плей-офф 508 матчей и 199 (65+134) очков при показателе полезности «-58».

«Куньлунь» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ с 10 очками после девяти сыгранных матчей.