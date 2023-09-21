«Разные команды». Кадейкин сравнил «Северсталь» и «Торпедо»

Новый капитан СКА Александр Кадейкин после победы над «Северсталью» сравнил игру череповецкого клуба и нижегородского «Торпедо».

«Можно ли сравнить «Северсталь» с «Торпедо»? Обе команды пытаются идти вперёд, выйти за счёт коротких передач, играют в комбинационный хоккей. И у той, и у другой команды неплохой объём движения. Схожесть прослеживается. Но это разные команды», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. В следующей игре армейцы сыграют в гостях с «Амуром».